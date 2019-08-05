Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2614,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1438,78 млрд руб.

5 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 августа составили по Российской Федерации 2614,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2398,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2451,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2226,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 5 августа составили 1438,78 млрд руб. против 1491,70039 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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