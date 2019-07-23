ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,6546 руб.

23 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 23 июля, составляет 70,6546 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 13,95 коп.

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,32 пункта (0,604%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2684,25 пункта. К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По... К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) на уровне "ВВВ-(RU)", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. "Рейтинг обусловлен адекватной оценкой достаточности капитала, слабым... "Рейтинг обусловлен адекватной оценкой достаточности капитала, слабым... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 31135,233 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 71,978 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1559 руб. Минимальный курс юаня составил 9,15 руб., максимальный - 9,1655... Минимальный курс юаня составил 9,15 руб., максимальный - 9,1655... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 150 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,9915 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1247 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,6591 руб. Минимальный курс евро составил 70,5675 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,5675 руб.,... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску старшему траншу планируемых облигаций с обеспечением ООО "СФО ДВК-1" объемом 6 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг "eBBB-(ru.sf)", сообщается в пресс-релизе агентства. Как отмечено в материалах... Как отмечено в материалах... читать дальше

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Российский фондовый рынок завершил торги в понедельник в минусе на неоднозначном внешнем фоне. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снизились в понедельник, следуя за динамикой американского рынка акций, зафиксированной в... Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снизились в понедельник, следуя за динамикой американского рынка акций, зафиксированной в... читать дальше

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Вашингтон объявил о введении санкции в отношении китайской компании Zhuhai Zhenrong и ее гендиректора Ю Мэнь Ли за нарушения санкционного режима США, действующего в отношении импорта иранской нефти, сообщил, выступая в понедельник на встрече ветеранов во Флориде, госсекретарь... читать дальше

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Россия и Индия намерены обсудить на полях предстоящего в сентябре Восточного экономического форума (ВЭФ) вопрос о второй площадке строительства АЭС на индийской территории по российскому проекту, сообщил журналистам в Нью-Дели сопредседатель межправительственной... читать дальше

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Россия заняла девятое место по числу туристов, выезжавших за рубеж в 2018 году, в ежегодном рейтинге международной платежной системы Mastercard, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании в понедельник. Согласно исследованию Mastercard, граждане РФ чаще... Согласно исследованию Mastercard, граждане РФ чаще... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по РСБУ в 1-м полугодии 2019 года подскочила в 30 раз относительно того же периода прошлого года и составила 44,9 млрд руб., говорится в отчетности компании. Выручка компании выросла на 5,8%, до 14,6 млрд... Выручка компании выросла на 5,8%, до 14,6 млрд... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации "РЕСО-Лизинга" серии БО-П-05 объемом 5 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-05-36419-R-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-05-36419-R-001P. В... В... читать дальше

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Федеральное казначейство 22 июля возобновило проведение на "Московской бирже" сделок "валютный своп" со сроком овернайт (предоставление рублей под залог долларов США), лимит увеличен до 100 млрд рублей (в понедельник он был весь выбран), следует из информации на сайте... читать дальше

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Российский рынок жилой недвижимости находится в хорошей форме, считает аналитик инвестиционной компании "Атон" Михаил Ганелин. По его мнению, один из двух ключевых факторов роста спроса - опасения россиян, связанные с введением эскроу счетов при покупке жилья (покупатели... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал ввести не разовое, как предполагалось ранее, а поэтапное повышение минимального требования к капиталу микрокредитных компаний (МКК) до 5 млн рублей. Соответствующие поправки опубликованы в электронной базе данных нижней... Соответствующие поправки опубликованы в электронной базе данных нижней... читать дальше

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