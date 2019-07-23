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23 июля 2019 года 08:02
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 62,9776 руб.
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23 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 июля, составляет 62,9776 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,10 коп.
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22 июля 2019 года 19:55
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,32 пункта (0,604%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2684,25 пункта. К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По... читать дальше
.22 июля 2019 года 19:42
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) на уровне "ВВВ-(RU)", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. "Рейтинг обусловлен адекватной оценкой достаточности капитала, слабым... читать дальше
.22 июля 2019 года 19:40
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 22 июля снизилась на 0,23% и составила 31135,233 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 31135,233 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 71,978 млрд руб., или на...
.22 июля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1559 руб. Минимальный курс юаня составил 9,15 руб., максимальный - 9,1655... читать дальше
.22 июля 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 62,9915 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 150 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,9915 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.22 июля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1247 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,6591 руб. Минимальный курс евро составил 70,5675 руб.,... читать дальше
.22 июля 2019 года 19:11
АКРА присвоило старшему траншу планируемых облигаций "СФО ДВК-1" на 6 млрд руб. ожидаемый рейтинг "eBBB-(ru.sf)"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску старшему траншу планируемых облигаций с обеспечением ООО "СФО ДВК-1" объемом 6 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг "eBBB-(ru.sf)", сообщается в пресс-релизе агентства. Как отмечено в материалах... читать дальше
.22 июля 2019 года 18:59
Российский фондовый рынок завершил торги в понедельник в минусе на неоднозначном внешнем фоне. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снизились в понедельник, следуя за динамикой американского рынка акций, зафиксированной в... читать дальше
.22 июля 2019 года 18:57
Вашингтон объявил о введении санкции в отношении китайской компании Zhuhai Zhenrong и ее гендиректора Ю Мэнь Ли за нарушения санкционного режима США, действующего в отношении импорта иранской нефти, сообщил, выступая в понедельник на встрече ветеранов во Флориде, госсекретарь... читать дальше
.22 июля 2019 года 18:54
Россия и Индия намерены обсудить на полях предстоящего в сентябре Восточного экономического форума (ВЭФ) вопрос о второй площадке строительства АЭС на индийской территории по российскому проекту, сообщил журналистам в Нью-Дели сопредседатель межправительственной... читать дальше
.22 июля 2019 года 18:46
Россия заняла девятое место по числу туристов, выезжавших за рубеж в 2018 году, в ежегодном рейтинге международной платежной системы Mastercard, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании в понедельник. Согласно исследованию Mastercard, граждане РФ чаще... читать дальше
.22 июля 2019 года 18:27
Чистая прибыль ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по РСБУ в 1-м полугодии 2019 года подскочила в 30 раз относительно того же периода прошлого года и составила 44,9 млрд руб., говорится в отчетности компании. Выручка компании выросла на 5,8%, до 14,6 млрд... читать дальше
.22 июля 2019 года 18:25
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации "РЕСО-Лизинга" серии БО-П-05 объемом 5 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-05-36419-R-001P. В... читать дальше
.22 июля 2019 года 18:15
Федеральное казначейство 22 июля возобновило проведение на "Московской бирже" сделок "валютный своп" со сроком овернайт (предоставление рублей под залог долларов США), лимит увеличен до 100 млрд рублей (в понедельник он был весь выбран), следует из информации на сайте... читать дальше
.22 июля 2019 года 17:58
Российский рынок жилой недвижимости находится в хорошей форме, считает аналитик инвестиционной компании "Атон" Михаил Ганелин. По его мнению, один из двух ключевых факторов роста спроса - опасения россиян, связанные с введением эскроу счетов при покупке жилья (покупатели... читать дальше
.22 июля 2019 года 17:42
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал ввести не разовое, как предполагалось ранее, а поэтапное повышение минимального требования к капиталу микрокредитных компаний (МКК) до 5 млн рублей. Соответствующие поправки опубликованы в электронной базе данных нижней... читать дальше
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