Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,1404 руб.

18 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 48 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1404 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,129 руб., максимальный - 9,1635 руб. Было заключено 196 сделок. Объем торгов составил 856,79 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,1632 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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