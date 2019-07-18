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18 июля 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,1404 руб.
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18 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 48 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1404 руб. Минимальный курс юаня составил 9,129 руб., максимальный - 9,1635 руб. Было заключено 196 сделок. Объем торгов составил 856,79 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,1632 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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18 июля 2019 года 20:01
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.18 июля 2019 года 19:40
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 18 июля снизилась на 0,41% и составила 44563,773 млрд руб.
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.18 июля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 48 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1404 руб. Минимальный курс юаня составил 9,129 руб., максимальный - 9,1635... читать дальше
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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям МХК "Еврохим" БО-001Р-04 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruA+", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и... читать дальше
.18 июля 2019 года 19:06
Рынок акций РФ завершил торги в минусе. Активность покупателей сдерживалась негативной конъюнктурой мировых фондовых площадок из-за опасений инвесторов относительно торговой сделки между США и Китаем. Кроме того, свою негативную роль для российских индексов играет окончание... читать дальше
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Чистая прибыль Blackstone Group Inc., крупнейшей в мире управляющей компании в области альтернативных инвестиций, во втором квартале 2019 года упала в 2,4 раза и составила $305,8 млн, или $0,45 на акцию, по сравнению с $742 млн, или $1,09 на акцию, за аналогичный период годом... читать дальше
.18 июля 2019 года 18:51
Цены на нефть вернулись к резкому снижению после краткосрочного подъема, вызванного заявлением Ирана о задержании иностранного нефтетанкера в Персидском заливе. Давление на рынок оказывают сохраняющиеся опасения, что торговый конфликт США и Китая ослабит глобальный... читать дальше
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Сбербанк России завершил размещение выпуска облигаций серии 001Р-SBER12 номинальным объемом 40 млрд рублей, разместив 75% выпуска на сумму 30 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Эмитент проводил сбор заявок на облигации с 9 июля до 11 июля. Срок обращения... читать дальше
.18 июля 2019 года 18:45
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.18 июля 2019 года 18:38
Цены на красную рыбу и икру в РФ в этом году вырастут на 25-30%, считает руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. "На Дальнем Востоке начались продажи лососей набирающей обороты "красной путины". Розничные цены по сравнению с прошлым годом... читать дальше
.18 июля 2019 года 18:27
Shell назвал новое партнерство с "Газпром нефтью" крупнейшей инвестицией в геологоразведку в РФ за пять лет
Глава англо-голландского концерна Shell Бен ван Берден на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным называет новое партнерство с российской "Газпром нефтью" крупнейшей инвестицией в ГРР России за пять лет. "В прошлом месяце в рамках ПМЭФ нам удалось сделать большой... читать дальше
.18 июля 2019 года 18:19
В Думу внесен законопроект о повышении возмещения по банковским вкладам в ряде случаев до 10 млн руб.
Группа депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для физлиц в ряде случаев до 10 млн рублей и о расширении перечня юридических лиц, которые... читать дальше
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Англо-голландский концерн Shell намерен в ближайшие пять лет открывать в России порядка 50 новых автозаправок в год, следует из слов исполнительного директора Shell Бена ван Бердена на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Если говорить о сегменте переработки и... читать дальше
.18 июля 2019 года 17:59
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.18 июля 2019 года 17:45
Американские фондовые индексы начали торги снижением на фоне слабой квартальной отчетности ряда крупных компаний. Однако через некоторое время Standard & Poor's 500 перешел в незначительный плюс. Также участники рынка оценивают статданные по рынку труда США, указавшие... читать дальше
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