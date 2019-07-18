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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 19 июля в размере 70,6068 руб.
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в июне ускорился до 3,3%
В июне рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорился до 3,3% после повышения на 0,9% в мае. Динамика показателя превысила прогнозы аналитиков, ожидавших подъем на 2,3%
 
В 1-м полугодии рост ВВП России составил 0,7%
Рост ВВП РФ в июне ускорился до 0,7% в годовом выражении с уточненных 0,1% в мае (коррекция оценки с 0,2% произошла после пересмотра Росстатом оперативных данных по отдельным отраслям), говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой...
 
Жилье в РФ доступно менее чем для половины семей
Цены на жилье в реальном выражении, как и ставки ипотеки, за последние 10 лет снизились, но жилье доступно менее чем для половины российских семей. Проблема - в низких доходах населения. Об этом пишут президент фонда "Институт экономики города"...
 
Компании получат доступ к биометрическому проекту уже в этом году
Пилотный проект, позволяющий компаниям получать банковские услуги дистанционно после сдачи их уполномоченными сотрудниками биометрии, планируется запустить уже до конца года. Вчера прошло заседание комитета ассоциации "Финтех" (АФТ), на котором...
 
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18 июля 2019 года 13:26

ЦБ РФ установил курс евро с 19 июля в размере 70,6068 руб.

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18 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 июля, составляет 70,6068 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,16 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
18 июля 2019 года 17:45
Dow Jones и Nasdaq снижаются, S&P перешел к слабому росту
Американские фондовые индексы начали торги снижением на фоне слабой квартальной отчетности ряда крупных компаний. Однако через некоторое время Standard & Poor's 500 перешел в незначительный плюс.

Также участники рынка оценивают статданные по рынку труда США, указавшие...    читать дальше
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18 июля 2019 года 17:43
"Газпром Капитал" разместил бонды на 15 млрд рублей
ОО "Газпром Капитал" (100%-ная "дочка" "Газпрома") завершило размещение облигаций серии БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок инвесторов на выпуск прошел 12 июля. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял...    читать дальше
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18 июля 2019 года 17:36
По итогам форума регионов Белоруссии и России будут заключены контракты на сумму $550 млн
По итогам VI Форума регионов Белоруссии и России в Санкт-Петербурге будут заключены контракты на сумму не менее $550 млн, сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

"Коммерческих контрактов будет заключено на сумму не меньше, чем $550 млн. Это...    читать дальше
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18 июля 2019 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 62,8985 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 407 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,8985 руб.

Минимальный курс доллара США составил 62,7475 руб.,...    читать дальше
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18 июля 2019 года 17:15
S&P подтвердило рейтинги "Юникредит банка" "BBB-/A-3", улучшило прогноз рейтингов
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинги "Юникредит банка" на уровне "ВВВ-/A-3". Прогноз рейтингов изменен на "стабильный" с "негативного", отмечается в пресс-релизе S&P

Агентство изменило прогноз рейтингов "Юникредит банка" вслед за...    читать дальше
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18 июля 2019 года 17:08
Динамика индекса опережающих показателей США оказалась хуже прогноза, индекса Филадельфии - превысила ожидания
Индекс опережающих экономических показателей США снизился в июне 2019 года на 0,3% после нулевого изменения в мае, свидетельствуют данные исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает показатель.

Аналитики прогнозировали рост показателя на...    читать дальше
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18 июля 2019 года 17:01
Матвиенко заявила о возможности принятия решения об отмене роуминга между РФ и Белоруссией до конца года
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о возможности принятия решения об отмене роуминга между Россией и Белоруссией до конца 2019 года. "Мы считаем, что до конца этого года возможно принятие решения (об отмене роуминга между странами). Посол Белоруссии в России...    читать дальше
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18 июля 2019 года 16:48
Более значительное снижение ставки возможно при изменении макроэкономического прогноза - глава департамента ЦБ РФ
Более значительное снижение ключевой ставки возможно, только если поступающая информация приведет к изменению макроэкономического прогноза, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин в интервью Bloomberg.

Совет директоров ЦБ...    читать дальше
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18 июля 2019 года 16:39
Россия намерена расширить экспорт продовольственных товаров в Саудовскую Аравию
Минсельхоз РФ рассчитывает на смягчение условий ввоза российской пшеницы в Саудовскую Аравию. Как сообщает пресс-служба ведомства, об этом было заявлено в ходе телефонных переговоров главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с министром окружающей среды, водных ресурсов и сельского...    читать дальше
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18 июля 2019 года 16:36
ВТБ разместил 24,9% выпуска однодневных бондов серии КС-3-241 на 18,7 млрд рублей
8 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 18 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-241 на 18 млрд 705,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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18 июля 2019 года 16:31
Чистые выплаты по внешдолгу нефинансовых организаций РФ во 2-м полугодии составят $26,8 млрд - оценка ЦБ
Чистые выплаты по внешнему долгу российских нефинансовых организаций могут составить в 3-м квартале 2019 года $9,3 млрд (на 26% ниже, чем годом ранее), в 4-м квартале 2019 года – $17,5 млрд (на 19% ниже, чем годом ранее), свидетельствует оценка, опубликованная на сайте Банка...    читать дальше
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18 июля 2019 года 16:25
"Еврохим" завершил размещение бондов 001Р-04 на 10 млрд рублей
МХК "Еврохим" полностью разместила облигации серии БО-001Р-04 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок инвесторов на выпуск БО-001Р-04 прошел 10 июля, срок обращения выпуска -3,5 года, объем - 10 млрд рублей, ставка установлена на уровне...    читать дальше
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18 июля 2019 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 18 июля снижается
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,91 пункта (0,218%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2707,26 пункта. Максимальное...    читать дальше
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18 июля 2019 года 16:08
В 1-м квартале ускорился приток средств в ПИФы
Чистый приток средств в ПИФы составил 83,5 млрд рублей по итогам 1-го квартала, что почти в два раза больше, чем в 4-м квартале 2018 года, отмечается в "Обзоре ключевых показателей паевых и акционерных инвестиционных фондов" Банка России.

Основной объем инвестиций...    читать дальше
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18 июля 2019 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 62,47/63,69 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,47/63,69 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 27 коп., Cредний курс продажи...
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18 июля 2019 года 16:01
Международные резервы России за неделю выросли на $1,4 млрд
Международные резервы России на 12 июля составили $519,7 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 5 июля международные резервы равнялись $518,3 млрд. Таким образом, за неделю они выросли на $1,4 млрд, или на 0,3%. Как говорится в сообщении ЦБ, резервы выросли...    читать дальше
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