16 июля 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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16 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Май 2019
|11:30
|Безработица в Великобритании
|Июнь 2019
|11:30
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Май 2019
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Май 2019
|12:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Июнь 2019
|12:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Июль 2019
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Июль 2019
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Июнь 2019
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Июнь 2019
|16:15
|Промышленное производство в США
|Июнь 2019
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Май 2019
|23:00
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Май 2019
Это автоматическое сообщение.
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16 июля 2019 года 13:11
Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, который меняет правила предоставления компаниям инвестиционного налогового вычета. Будет разрешено применять вычет консолидированной группе налогоплательщиков, кроме того, расширяется перечень оборудования, закупку которого можно будет... читать дальше
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16 июля 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 70,21/71,63 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 2 коп., Cредний курс продажи упал на 4...
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16 июля 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,56/63,18 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 18 коп., средний...
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16 июля 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,29/63,62 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 10 коп., Cредний курс продажи не...
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16 июля 2019 года 13:02
Положительное сальдо внешнеторгового баланса еврозоны (со странами, которые не являются членами еврозоны) в мае 2019 года составило 23 млрд евро по сравнению с 15,7 млрд евро в апреле, свидетельствуют данные Евростата. В мае 2018 года был зафиксирован внешнеторговый профицит... читать дальше
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16 июля 2019 года 12:53
налитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) серии 001Р-04 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.
Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ЕАБР.... читать дальше
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16 июля 2019 года 12:52
Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие 6 месяцев (индекс доверия) в июле 2019 года упал до минус 24,5 пункта с минус 21,1 пункта в июне, свидетельствуют данные исследовательского института Zew. Индикатор находится в отрицательной зоне... читать дальше
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16 июля 2019 года 12:47
Совет директоров ВТБ утвердил программу структурных облигаций серии С-1 объемом 1 трлн рублей, говорится в сообщении банка.
Программа бессрочная, срок обращения облигаций в рамках программы - до 100 лет. Облигации будут размещены путем закрытой подписки среди... читать дальше
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16 июля 2019 года 12:47
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 июля, составляет 62,8129 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,51 коп.
Это автоматическое сообщение.
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16 июля 2019 года 12:47
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 июля, составляет 70,6771 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 18,03 коп.
Это автоматическое сообщение.
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16 июля 2019 года 12:41
В июне 2019 года годовая инфляция замедлилась на 0,4 п.п., до 4,7%, говорится в комментарии ЦБ РФ по инфляции. При этом инфляция снизилась по всем основным компонентам. Темпы прироста цен на продукты питания замедлились до 5,5%, на услуги – до 4,9%, на непродовольственные товары... читать дальше
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16 июля 2019 года 12:25
ЦБ РФ 16 июля разместил 23-й выпуск купонных облигаций (КОБР) (рег. номер №4-23-22BR1-9) в объеме 300 млрд рублей, сообщается на сайте регулятора.
Спрос по номиналу составил 900 млрд 182 млн рублей.
Цена отсечения была определена на уровне 99,9700% номинала.... читать дальше
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16 июля 2019 года 12:25
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 16 июля присвоило выпускам облигаций Сбербанка России серий 001Р-SBER10, 001Р-SBER11 и 001Р-SBER12 общим номинальным объемом 55 млрд рублей кредитный рейтинг "ААА(RU)", сообщается в пресс-релизе АКРА.
Эмиссии... читать дальше
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16 июля 2019 года 12:17
В 1-м полугодии 2019 года продажи группы Renault сократились на 6,7% в годовом выражении, до 1,94 млн автомобилей, говорится в пресс-релизе компании. Между тем мировой авторынок за этот период просел на 7,1%, так что Renault удалось сохранить свою долю рынка на уровне... читать дальше
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16 июля 2019 года 12:08
6 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 16 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-239 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9812% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,86% годовых.
Дисконтные... читать дальше
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16 июля 2019 года 12:02
Безработица в Великобритании, рассчитанная по методике Международной организации труда (МОТ), составила в марте-мае 3,8%, как и в феврале-апреле 2019 года. По сравнению с периодом декабрь-февраль показатель снизился на 0,1 п.п, свидетельствуют данные Национального... читать дальше
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