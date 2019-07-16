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Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, который меняет правила предоставления компаниям инвестиционного налогового вычета. Будет разрешено применять вычет консолидированной группе налогоплательщиков, кроме того, расширяется перечень оборудования, закупку которого можно будет... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 70,21/71,63 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 2 коп., Cредний курс продажи упал на 4...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,56/63,18 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 18 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,29/63,62 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 10 коп., Cредний курс продажи не...

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Положительное сальдо внешнеторгового баланса еврозоны (со странами, которые не являются членами еврозоны) в мае 2019 года составило 23 млрд евро по сравнению с 15,7 млрд евро в апреле, свидетельствуют данные Евростата. В мае 2018 года был зафиксирован внешнеторговый профицит... читать дальше

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налитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) серии 001Р-04 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ЕАБР.... Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ЕАБР.... читать дальше

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Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие 6 месяцев (индекс доверия) в июле 2019 года упал до минус 24,5 пункта с минус 21,1 пункта в июне, свидетельствуют данные исследовательского института Zew. Индикатор находится в отрицательной зоне... читать дальше

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Совет директоров ВТБ утвердил программу структурных облигаций серии С-1 объемом 1 трлн рублей, говорится в сообщении банка. Программа бессрочная, срок обращения облигаций в рамках программы - до 100 лет. Облигации будут размещены путем закрытой подписки среди... Программа бессрочная, срок обращения облигаций в рамках программы - до 100 лет. Облигации будут размещены путем закрытой подписки среди... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 июля, составляет 62,8129 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,51 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 июля, составляет 70,6771 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 18,03 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В июне 2019 года годовая инфляция замедлилась на 0,4 п.п., до 4,7%, говорится в комментарии ЦБ РФ по инфляции. При этом инфляция снизилась по всем основным компонентам. Темпы прироста цен на продукты питания замедлились до 5,5%, на услуги – до 4,9%, на непродовольственные товары... читать дальше

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ЦБ РФ 16 июля разместил 23-й выпуск купонных облигаций (КОБР) (рег. номер №4-23-22BR1-9) в объеме 300 млрд рублей, сообщается на сайте регулятора. Спрос по номиналу составил 900 млрд 182 млн рублей. Спрос по номиналу составил 900 млрд 182 млн рублей. Цена отсечения была определена на уровне 99,9700% номинала.... Цена отсечения была определена на уровне 99,9700% номинала.... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 16 июля присвоило выпускам облигаций Сбербанка России серий 001Р-SBER10, 001Р-SBER11 и 001Р-SBER12 общим номинальным объемом 55 млрд рублей кредитный рейтинг "ААА(RU)", сообщается в пресс-релизе АКРА. Эмиссии... Эмиссии... читать дальше

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В 1-м полугодии 2019 года продажи группы Renault сократились на 6,7% в годовом выражении, до 1,94 млн автомобилей, говорится в пресс-релизе компании. Между тем мировой авторынок за этот период просел на 7,1%, так что Renault удалось сохранить свою долю рынка на уровне... читать дальше

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6 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 16 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-239 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9812% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,86% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,86% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Безработица в Великобритании, рассчитанная по методике Международной организации труда (МОТ), составила в марте-мае 3,8%, как и в феврале-апреле 2019 года. По сравнению с периодом декабрь-февраль показатель снизился на 0,1 п.п, свидетельствуют данные Национального... читать дальше

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