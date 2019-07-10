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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 841,3 млрд руб.
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10 июля 2019 года 09:54
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 841,3 млрд руб.
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10 июля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 июля по данным на начало операционного дня выросло до 841,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 546,7 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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Росрыболовство повысило с 80 млрд до 110 млрд рублей оценку дохода федерального бюджета от проведения "крабовых аукционов", сообщил замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовство Илья Шестаков журналистам в кулуарах III международного рыбопромышленного форума. По... читать дальше
.10 июля 2019 года 15:01
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.10 июля 2019 года 14:52
ПАО "КАМАЗ" полностью разместило облигации серии БО-П04 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Как сообщалось, сбор заявок на выпуск прошел 2 июля. Ориентир ставки 1-го купона составлял 8,50-8,65% годовых, в процессе маркетинга он не менялся. Ставка... читать дальше
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Германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke (BMW) представил электрическую версию автомобиля Mini Cooper SE, который будет производиться в Великобритании. Как сообщается в пресс-релизе компании, новый автомобиль будет работать на батареях и сможет разгоняться до 93,2... читать дальше
.10 июля 2019 года 14:45
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,3 пункта (0,223%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2816,36 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2824,46 (+0,06%) пункта, минимальное - 2808,76 (-0,49%)... читать дальше
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"Еврохим" установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 10 млрд руб. на уровне 7,85%
АО "МХК "ЕвроХим" установило финальный ориентир ставки 1-го купона бондов серии БО-001P-04 со сроком обращения 3,5 года на уровне 7,85% годовых, объем уточнен с "не менее 10 млрд рублей" до 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок... читать дальше
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Европейская комиссия (ЕК) повысила прогноз роста экономики Литвы на 2019 год до 3,1%, она также ожидает несколько более интенсивного роста цен, сообщается в материалах ЕК. В мае этого года ЕК прогнозировала, что ВВП Литвы в этом году вырастет на 2,7%. В текущем... читать дальше
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.10 июля 2019 года 14:24
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26229 с погашением 12 ноября 2025 года составила 99,9789% от номинала, что соответствует доходности 7,28% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... читать дальше
.10 июля 2019 года 14:22
Ориентир ставки 1-го купона гособлигаций Белоруссии на 10 млрд рублей - премия не более 250 б.п. к 3-летним ОФЗ
Ориентир ставки 1-го купона гособлигаций Белоруссии на сумму 10 млрд рублей - премия не более 250 б.п. к трехлетним ОФЗ, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Как сообщалось, до конца июля Белоруссия разместит на "Московской бирже" первый транш... читать дальше
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National Australia Bank повысил прогноз цен на золото в 2019 году до $1400 за унцию с ранее предполагавшихся $1380 за унцию. "Мы по-прежнему ожидаем двух снижений ставок Федеральной резервной системой США - в июле и сентябре, что должно оказать поддержку золоту", -... читать дальше
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