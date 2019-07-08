ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 63,5841 руб.

8 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 63,5841 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,28 коп.

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 12,8 пункта (0,451%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2822,55 пункта. После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем... После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 46025,907 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 236,518 млрд руб., или на...

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций банка "ФК Открытие" серии БО-П05 со сроком обращения 3 года номинальным объемом 10 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг "eAA-(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является... Эмиссия является... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 199 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,536 руб. Минимальный курс евро составил 71,2 руб.,... Минимальный курс евро составил 71,2 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 246 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2636 руб. Минимальный курс юаня составил 9,2187 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,2187 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1099 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,7393 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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В мае т.г. объем просроченных более чем на 90 дней ссуд физлицам увеличился на 14,0 млрд рублей, или на 1,8%, до 803,7 млрд рублей, а в общий объем однородных ссуд, предоставленных российскими банками физлицам, - на 255,7 млрд рублей, или на 1,6%, до 15 трлн 830,4 млрд рублей,... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации ВТБ серии Б-1-35 объемом 3 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B023501000B001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B023501000B001P. Срок обращения бумаг... Срок обращения бумаг... читать дальше

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НК "Роснефть" установила ставку 1-го купона 10-летних бондов серии 002Р-08 с офертой через 5 лет на уровне 7,95% годовых, объем размещения утвержден на уровне 25 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на облигации прошел в понедельник, 8 июля, с 11:00... Сбор заявок на облигации прошел в понедельник, 8 июля, с 11:00... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся в красной зоне, завершил понедельник снижением индекса МосБиржи и символическим ростом индекса РТС Европейские рынки акций снижались в понедельник на фоне ослабления ожиданий смягчения денежно-кредитной политики ФРС США после... Европейские рынки акций снижались в понедельник на фоне ослабления ожиданий смягчения денежно-кредитной политики ФРС США после... читать дальше

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В Госдуму внесен законопроект, вводящий в России с 1 января 2021 года электронные трудовые книжки. Законопроектом устанавливаются способы получения работником сведений о трудовой деятельности на бумажном носителе или в электронной форме. Законопроектом устанавливаются способы получения работником сведений о трудовой деятельности на бумажном носителе или в электронной форме. Согласно законопроекту,... Согласно законопроекту,... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации Сбербанк России серий 001Р-SBER10, 001Р-SBER11 и 001Р-SBER12 общим номинальным объемом 55 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпускам присвоены идентификационные... Выпускам присвоены идентификационные... читать дальше

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К "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") утвердила параметры выпуска облигаций серии БО-002Р-04 объемом 8,3 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Облигации гасятся на 580-й день с даты начала размещения, то есть примерно через 1,5 года. Облигации гасятся на 580-й день с даты начала размещения, то есть примерно через 1,5 года. Облигации... Облигации... читать дальше

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По итогам 2-го квартала автодилер "Рольф" увеличил продажи новых автомобилей по сравнению с тем же периодом 2018 г. на 8% - до 25,191 тыс. новых автомобилей, говорится в сообщении компании. Всего по итогам 1-го полугодия "Рольф" реализовал 45,533 тыс. новых автомобилей... Всего по итогам 1-го полугодия "Рольф" реализовал 45,533 тыс. новых автомобилей... читать дальше

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июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 8 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-233 на 19 млрд 852,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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ОО "Балтийский лизинг" завершило размещение облигаций серии БО-П02 объемом 4 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на выпуск прошел 4 июля. Ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 9,4-9,6% годовых. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга... Сбор заявок на выпуск прошел 4 июля. Ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 9,4-9,6% годовых. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга... читать дальше

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