ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 71,542 руб.

5 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 5 июля, составляет 71,542 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,14 коп.

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Аналитики считают, что цены на палладий продолжат рост благодаря целому ряду позитивных факторов. В январе палладий стал самым дорогим драгоценным металлом впервые с 2002 года, обогнав золото. За последний месяц он подорожал на 16% и сейчас стоит около $1555 за унцию, что почти... читать дальше

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Авиакомпания "ЮТэйр" в январе-мае 2019 года увеличила пассажиропоток на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,95 млн человек, сообщила пресс-служба авиаперевозчика. Процент занятости кресел составил 79,6% (рост на 2,2 процентных... Процент занятости кресел составил 79,6% (рост на 2,2 процентных... читать дальше

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ЦБ РФ перенес на месяц сроки подключения к системе быстрых платежей (СБП) для системно значимых банков и банков с универсальной лицензией, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на Международном финансовом конгрессе. "Системно значимые банки должны подключиться к... "Системно значимые банки должны подключиться к... читать дальше

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Банк России предлагает запретить финансовым организациям при заключении электронных договоров предлагать клиенту уже выбранные "галочками" дополнительные услуги, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России... читать дальше

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В Москве зафиксирован рост интернет-мошенничества, сообщил глава столичной полиции Олег Баранов. По его данным, число интернет-мошенничеств в столице с начала года увеличилось на 15%. "В отчетном периоде, количество интернет-мошенничеств увеличилось почти на 15%.... "В отчетном периоде, количество интернет-мошенничеств увеличилось почти на 15%....

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,14 пункта (0,11%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2839,64 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2848,4 (+0,2%) пункта, минимальное - 2836,85 (-0,21%)... читать дальше

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ООО "АПРИ "Флай Плэнинг" (Челябинск) планирует 10 июля начать размещение облигаций серии БО-П02 объемом 300 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск сроком обращения 3 года будет размещен по открытой подписке. Номинал одной облигации - 1 тыс.... Выпуск сроком обращения 3 года будет размещен по открытой подписке. Номинал одной облигации - 1 тыс.... читать дальше

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Банк России на июльском заседании совета директоров "серьезно" подумает о траектории снижения ставок на фоне последних "слабых" данных по росту экономики, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Сейчас мы видим: проинфляционные риски небольшие и продолжают... "Сейчас мы видим: проинфляционные риски небольшие и продолжают... читать дальше

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Максимальное значение за неделю (с 28 июня по 5 июля) - 62,9128 руб. за доллар, минимальное значение - 62,2137 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,67 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,17/63,85 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 27 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,91/64,2 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 25 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 71,05/72,37 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 23 коп., Cредний курс продажи упал на...

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Тайвань продлевает срок безвизового пребывания для граждан РФ с двух недель до 21 дня, новое правило вступит в силу с 1 августа, сообщает газета Taiwan News. "Тайвань еще на год продлевает безвизовый режим для россиян, который был запущен в сентябре 2018 года в качестве... "Тайвань еще на год продлевает безвизовый режим для россиян, который был запущен в сентябре 2018 года в качестве... читать дальше

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Сегодня европейские фондовые индексы снижаются в ходе торгов, участники рынка ждут статистических данных из США. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:51 мск потерял 0,35% и составил 391,58пункта. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:51 мск потерял 0,35% и составил 391,58пункта. Британский индекс FTSE 100 к 12:32... Британский индекс FTSE 100 к 12:32... читать дальше

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ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 7-8-го купонов облигаций серии 001Р-07 в размере 8,25% годовых, говорится в сообщении компании. Эмитент завершил размещение 15-летних облигаций серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей в январе... Эмитент завершил размещение 15-летних облигаций серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей в январе... читать дальше

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила на Международном финансовом конгрессе, что ЦБ РФ введет государственное регулирование для решения проблем мисселинга и недобросовестных продаж, если институт саморегулирования не сработает. "Работает или не работает... "Работает или не работает... читать дальше

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