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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 63,4013 руб.
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05 июля 2019 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 63,4013 руб.
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5 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 июля, составляет 63,4013 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,38 коп.
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05 июля 2019 года 13:49
Аналитики считают, что цены на палладий продолжат рост благодаря целому ряду позитивных факторов. В январе палладий стал самым дорогим драгоценным металлом впервые с 2002 года, обогнав золото. За последний месяц он подорожал на 16% и сейчас стоит около $1555 за унцию, что почти... читать дальше
.05 июля 2019 года 13:41
Авиакомпания "ЮТэйр" в январе-мае 2019 года увеличила пассажиропоток на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,95 млн человек, сообщила пресс-служба авиаперевозчика. Процент занятости кресел составил 79,6% (рост на 2,2 процентных... читать дальше
.05 июля 2019 года 13:35
Сроки подключения к СБП для системно значимых банков и банков с универсальной лицензией перенесены на месяц
ЦБ РФ перенес на месяц сроки подключения к системе быстрых платежей (СБП) для системно значимых банков и банков с универсальной лицензией, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на Международном финансовом конгрессе. "Системно значимые банки должны подключиться к... читать дальше
.05 июля 2019 года 13:27
Банк России предлагает запретить финансовым организациям при заключении электронных договоров предлагать клиенту уже выбранные "галочками" дополнительные услуги, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России... читать дальше
.05 июля 2019 года 13:18
В Москве зафиксирован рост интернет-мошенничества, сообщил глава столичной полиции Олег Баранов. По его данным, число интернет-мошенничеств в столице с начала года увеличилось на 15%. "В отчетном периоде, количество интернет-мошенничеств увеличилось почти на 15%....
.05 июля 2019 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,14 пункта (0,11%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2839,64 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2848,4 (+0,2%) пункта, минимальное - 2836,85 (-0,21%)... читать дальше
.05 июля 2019 года 13:10
ООО "АПРИ "Флай Плэнинг" (Челябинск) планирует 10 июля начать размещение облигаций серии БО-П02 объемом 300 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск сроком обращения 3 года будет размещен по открытой подписке. Номинал одной облигации - 1 тыс.... читать дальше
.05 июля 2019 года 13:09
Слабые данные экономики РФ заставят ЦБ серьезно подумать о траектории снижения ставки в июле - Набиуллина
Банк России на июльском заседании совета директоров "серьезно" подумает о траектории снижения ставок на фоне последних "слабых" данных по росту экономики, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Сейчас мы видим: проинфляционные риски небольшие и продолжают... читать дальше
.05 июля 2019 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за неделю и составляет 62,9128 руб.
Максимальное значение за неделю (с 28 июня по 5 июля) - 62,9128 руб. за доллар, минимальное значение - 62,2137 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,67 руб. Это автоматическое сообщение.
.05 июля 2019 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 5 июля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 63,17/63,85 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,17/63,85 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 27 коп., средний...
.05 июля 2019 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 62,91/64,2 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,91/64,2 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 25 коп., Cредний курс продажи упал...
.05 июля 2019 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 71,05/72,37 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 23 коп., Cредний курс продажи упал на...
.05 июля 2019 года 13:01
Тайвань продлевает срок безвизового пребывания для граждан РФ с двух недель до 21 дня, новое правило вступит в силу с 1 августа, сообщает газета Taiwan News. "Тайвань еще на год продлевает безвизовый режим для россиян, который был запущен в сентябре 2018 года в качестве... читать дальше
.05 июля 2019 года 12:55
Сегодня европейские фондовые индексы снижаются в ходе торгов, участники рынка ждут статистических данных из США. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:51 мск потерял 0,35% и составил 391,58пункта. Британский индекс FTSE 100 к 12:32... читать дальше
.05 июля 2019 года 12:55
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 7-8-го купонов облигаций серии 001Р-07 в размере 8,25% годовых, говорится в сообщении компании. Эмитент завершил размещение 15-летних облигаций серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей в январе... читать дальше
.05 июля 2019 года 12:50
Глава ЦБ: госрегулирование для решения проблем мисселинга будет введено, если не сработает институт СРО
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила на Международном финансовом конгрессе, что ЦБ РФ введет государственное регулирование для решения проблем мисселинга и недобросовестных продаж, если институт саморегулирования не сработает. "Работает или не работает... читать дальше
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