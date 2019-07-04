ЦБ РФ установил курс евро с 5 июля в размере 71,542 руб.

4 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 5 июля, составляет 71,542 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,14 коп.

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ООО "Ломбард "Мастер" 4 июля в 19:00 МСК закрыл книгу заявок на 2-летние облигации серии БО-П06 объемом 100 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ранее сообщалось что сбор заявок продлится до 17:00 МСК 5 июля. Как говорится в сообщении, книга... Ранее сообщалось что сбор заявок продлится до 17:00 МСК 5 июля. Как говорится в сообщении, книга... читать дальше

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ООО "Трансбалтстрой" приобрело в рамках оферты 108,883 тыс. облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Как сообщалось ранее, компания увеличила срок погашения бондов на 5 лет с 26 ноября 2020 года на 26 ноября 2025 года. Кроме того,... Как сообщалось ранее, компания увеличила срок погашения бондов на 5 лет с 26 ноября 2020 года на 26 ноября 2025 года. Кроме того,... читать дальше

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ПАО "РусАл Братск" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей в размере 8,6% годовых, сообщается в пресс-релизе компании. Сбор заявок инвесторов на 10-летний выпуск прошел 4 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Первоначально ориентир... Сбор заявок инвесторов на 10-летний выпуск прошел 4 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Первоначально ориентир... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 18,83 пункта (0,667%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2842,78 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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бербанк России 9 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на приобретение 2-летних облигаций серии 001Р-SBER10 объемом 10 млрд рублей и серии 001Р-SBER11 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщениях банка. Техническое размещение выпусков запланировано на 15... Техническое размещение выпусков запланировано на 15... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 46187,831 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 168,451 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1182 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,5719 руб. Минимальный курс евро составил 71,41 руб.,... Минимальный курс евро составил 71,41 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 693 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,4429 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 80 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2252 руб. Минимальный курс юаня составил 9,209 руб., максимальный - 9,2371... Минимальный курс юаня составил 9,209 руб., максимальный - 9,2371... читать дальше

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Рынок акций РФ закрылся на подъеме вслед за фондовой Европой и Азией. В четверг в Азии преобладала позитивная динамика индексов, за исключением Китая (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite потерял 0,3%). В четверг в Азии преобладала позитивная динамика индексов, за исключением Китая (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite потерял 0,3%). Подрастала Европа (FTSE, DAX,... Подрастала Европа (FTSE, DAX,... читать дальше

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Россельхозбанк (РСХБ) выкупил в рамках оферты 264,838 тыс. облигаций 14-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк выкупил 2,6%... Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк выкупил 2,6%... читать дальше

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Индия ожидает восстановления экономического роста с пятилетнего минимума в текущем финансовом году, который начался 1 апреля, на фоне повышения спроса и инвестиций. Рост реального ВВП прогнозируется на уровне 7%, сообщило министерство финансов в ежегодном экономическом... Рост реального ВВП прогнозируется на уровне 7%, сообщило министерство финансов в ежегодном экономическом... читать дальше

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Авиавласти Чехии и РФ договорились сохранить авиасообщение между странами в существующих объемах как минимум до конца лета, следует из сообщения чешского министерства транспорта. "Министерства транспорта Чешской республики и Российской Федерации согласились на... "Министерства транспорта Чешской республики и Российской Федерации согласились на... читать дальше

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Пилотный проект по субсидированию российских туроператоров, обеспечивающих прирост в РФ иностранных туристов, будет запущен осенью, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе Ростуризма. "Пилотный проект по субсидированию туроператоров, обеспечивающих прирост в... "Пилотный проект по субсидированию туроператоров, обеспечивающих прирост в... читать дальше

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Топливный рынок в России в настоящее время стабилен, но ситуация на Дальнем Востоке продолжает оставаться тяжелой, считает глава Российского топливного союза Евгений Аркуша. "В целом по стране все достаточно стабильно на сегодняшний день. (...) Всегда весной и в начале... "В целом по стране все достаточно стабильно на сегодняшний день. (...) Всегда весной и в начале... читать дальше

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась за продление программы материнского капитала до 2025 года. "Я сторонник того, чтобы маткапитал продлить, как минимум, до 2025 года и дальше думать о его продлении", - сказала Матвиенко в четверг... "Я сторонник того, чтобы маткапитал продлить, как минимум, до 2025 года и дальше думать о его продлении", - сказала Матвиенко в четверг...

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