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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2447,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 704,1 млрд руб.
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28 июня 2019 года 09:34
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2447,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 704,1 млрд руб.
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28 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 июня составили по Российской Федерации 2447,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2134,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2464,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2177,9 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 28 июня составили 704,1 млрд руб. против 832,8934 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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