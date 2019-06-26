Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,5463 руб.

26 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2915 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,5463 руб.

Минимальный курс евро составил 71,3025 руб., максимальный - 71,8425 руб. Было заключено 4034 сделки. Объем торгов составил 26109,98 млн руб., что на 60% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,65 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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