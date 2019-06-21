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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 63,3877 руб.
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21 июня 2019 года 08:02
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 63,3877 руб.
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21 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 июня, составляет 63,3877 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 59,17 коп
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20 июня 2019 года 20:05
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 21,08 пункта (0,764%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2780,2 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше
.20 июня 2019 года 19:56
Банк России зарегистрировал облигации ООО "Ритейл Бел Финанс" (SPV-компания группы Eurotorg Holding) серии 01 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении ЦБ. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-00482-R. Как сообщалось, эмитент планирует в начале июля... читать дальше
.20 июня 2019 года 19:31
ОО "Еврофинансы-недвижимость" утвердило выпуск биржевых облигаций серии БО-02 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении организации. Пятилетние облигации номиналом 1 тыс. рублей будут размещаться по открытой подписке. В обращении находится биржевой выпуск... читать дальше
.20 июня 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,2177 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7373 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,2177 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.20 июня 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3147 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,3698 руб. Минимальный курс евро составил 70,97 руб.,... читать дальше
.20 июня 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 291 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2351 руб. Минимальный курс юаня составил 9,179 руб., максимальный - 9,2599... читать дальше
.20 июня 2019 года 18:58
Российский фондовый рынок, начавший четверг уверенным ростом, и завершил торги на подъеме. Европейские рынки акций повышались весь день на сигналах от ФРС США. Рынки акций АТР выросли на сигналах ФРС и Банка Японии. Котировки фьючерсов на индексы США... читать дальше
.20 июня 2019 года 18:49
Евро в ходе торгов на "Московской бирже" в четверг вечером опустился ниже 71 руб. впервые с 4 мая, доллар торговался ниже 63 руб. впервые с 1 августа 2018 года. Курс евро в 18:38 мск составил 70,9975 руб., опустившись на 58,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.... читать дальше
.20 июня 2019 года 18:41
Котировки российских еврооблигаций в четверг заметно выросли на фоне проснувшегося у глобальных инвесторов аппетита к риску после состоявшегося 18-19 июня заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США; рост цен "длинных" выпусков достигал 240-280 базисных пунктов. При этом... читать дальше
.20 июня 2019 года 18:27
Нефтяные цены взлетели в ходе торгов в четверг до максимальных отметок с конца мая на росте геополитических рисков и ослаблении доллара США. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:08 мск подорожали на $2,72 (4,4%) - до $64,54 за баррель.... читать дальше
.20 июня 2019 года 18:11
Американская компания Waymo, входящая в группу Alphabet и занимающаяся разработкой технологий для беспилотных автомобилей, заключила соглашение c французским автопроизводителем Renault SA и его японским партнером Nissan о сотрудничестве в области развития и внедрения... читать дальше
.20 июня 2019 года 17:55
Акционеры "ЛУКОЙЛа" на годовом собрании утвердили финальные дивиденды за 2018 год в размере 155 рублей на акцию. Таким образом, с учетом выплаты промежуточных дивидендов, выплаченных по итогам 9 месяцев в размере 95 рублей на акцию, всего за 2018 год будет выплачено 250... читать дальше
.20 июня 2019 года 17:51
ПАО "Магнит" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-003P-03 объемом 10 млрд рублей на уровне 7,85% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на облигации проходил в четверг с 11:00 до 15:00 МСК. Ставке соответствует доходность к погашению... читать дальше
.20 июня 2019 года 17:46
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин считает перспективным расширение системы господдержки для отечественных специалистов по программному обеспечению. "Отвечая на вопрос генерального директора "Яндекса" в... читать дальше
.20 июня 2019 года 17:38
Ведомства РФ и Казахстана готовят поправки в соглашение о Хвалынке о возможности экспорта газа через Газпром
Ведомства готовят предложения о внесении поправок в соглашение России и Казахстана о разработке Хвалынского месторождения, которые предусматривают возможность экспорта газа этого месторождения через "Газпром", сообщил журналистам глава "ЛУКОЙЛа" Вагит... читать дальше
.20 июня 2019 года 17:32
Московская биржа" 20 июня зарегистрировала программу облигаций ООО "Агрофирма "Рубеж" объемом до 1 млрд рублей включительно, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен идентификационный номер 4-00465-R-001P-02E. В рамках 10-летней программы облигации...
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