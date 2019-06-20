Учетные цены Банка России на драгметаллы с 21 июня

20 июня. FINMARKET.RU -РФ с 21 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2815,75 (+54,45) руб./грамм; на серебро - 31,24 (+0,5) руб./грамм; на платину - 1660,94 (+15,35) руб./грамм; на палладий - 3105,85 (+30,66) руб./грамм.

.

Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 21,08 пункта (0,764%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2780,2 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

.

Банк России зарегистрировал облигации ООО "Ритейл Бел Финанс" (SPV-компания группы Eurotorg Holding) серии 01 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении ЦБ. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-00482-R. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-00482-R. Как сообщалось, эмитент планирует в начале июля... Как сообщалось, эмитент планирует в начале июля... читать дальше

.

ОО "Еврофинансы-недвижимость" утвердило выпуск биржевых облигаций серии БО-02 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении организации. Пятилетние облигации номиналом 1 тыс. рублей будут размещаться по открытой подписке. Пятилетние облигации номиналом 1 тыс. рублей будут размещаться по открытой подписке. В обращении находится биржевой выпуск... В обращении находится биржевой выпуск... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7373 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,2177 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3147 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,3698 руб. Минимальный курс евро составил 70,97 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,97 руб.,... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 291 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2351 руб. Минимальный курс юаня составил 9,179 руб., максимальный - 9,2599... Минимальный курс юаня составил 9,179 руб., максимальный - 9,2599... читать дальше

.

Российский фондовый рынок, начавший четверг уверенным ростом, и завершил торги на подъеме. Европейские рынки акций повышались весь день на сигналах от ФРС США. Европейские рынки акций повышались весь день на сигналах от ФРС США. Рынки акций АТР выросли на сигналах ФРС и Банка Японии. Рынки акций АТР выросли на сигналах ФРС и Банка Японии. Котировки фьючерсов на индексы США... Котировки фьючерсов на индексы США... читать дальше

.

Евро в ходе торгов на "Московской бирже" в четверг вечером опустился ниже 71 руб. впервые с 4 мая, доллар торговался ниже 63 руб. впервые с 1 августа 2018 года. Курс евро в 18:38 мск составил 70,9975 руб., опустившись на 58,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.... Курс евро в 18:38 мск составил 70,9975 руб., опустившись на 58,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.... читать дальше

.

Котировки российских еврооблигаций в четверг заметно выросли на фоне проснувшегося у глобальных инвесторов аппетита к риску после состоявшегося 18-19 июня заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США; рост цен "длинных" выпусков достигал 240-280 базисных пунктов. При этом... читать дальше

.

Нефтяные цены взлетели в ходе торгов в четверг до максимальных отметок с конца мая на росте геополитических рисков и ослаблении доллара США. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:08 мск подорожали на $2,72 (4,4%) - до $64,54 за баррель.... Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:08 мск подорожали на $2,72 (4,4%) - до $64,54 за баррель.... читать дальше

.

Американская компания Waymo, входящая в группу Alphabet и занимающаяся разработкой технологий для беспилотных автомобилей, заключила соглашение c французским автопроизводителем Renault SA и его японским партнером Nissan о сотрудничестве в области развития и внедрения... читать дальше

.

Акционеры "ЛУКОЙЛа" на годовом собрании утвердили финальные дивиденды за 2018 год в размере 155 рублей на акцию. Таким образом, с учетом выплаты промежуточных дивидендов, выплаченных по итогам 9 месяцев в размере 95 рублей на акцию, всего за 2018 год будет выплачено 250... Таким образом, с учетом выплаты промежуточных дивидендов, выплаченных по итогам 9 месяцев в размере 95 рублей на акцию, всего за 2018 год будет выплачено 250... читать дальше

.

ПАО "Магнит" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-003P-03 объемом 10 млрд рублей на уровне 7,85% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на облигации проходил в четверг с 11:00 до 15:00 МСК. Сбор заявок на облигации проходил в четверг с 11:00 до 15:00 МСК. Ставке соответствует доходность к погашению... Ставке соответствует доходность к погашению... читать дальше

.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин считает перспективным расширение системы господдержки для отечественных специалистов по программному обеспечению. "Отвечая на вопрос генерального директора "Яндекса" в... "Отвечая на вопрос генерального директора "Яндекса" в... читать дальше

.

Ведомства готовят предложения о внесении поправок в соглашение России и Казахстана о разработке Хвалынского месторождения, которые предусматривают возможность экспорта газа этого месторождения через "Газпром", сообщил журналистам глава "ЛУКОЙЛа" Вагит... читать дальше

.

Московская биржа" 20 июня зарегистрировала программу облигаций ООО "Агрофирма "Рубеж" объемом до 1 млрд рублей включительно, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен идентификационный номер 4-00465-R-001P-02E. Программе присвоен идентификационный номер 4-00465-R-001P-02E. В рамках 10-летней программы облигации... В рамках 10-летней программы облигации...

.