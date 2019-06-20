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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 21 июня
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20 июня 2019 года 15:04

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 21 июня

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20 июня. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 21 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2815,75 (+54,45) руб./грамм; на серебро - 31,24 (+0,5) руб./грамм; на платину - 1660,94 (+15,35) руб./грамм; на палладий - 3105,85 (+30,66) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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20 июня 2019 года 19:15
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Минимальный курс евро составил 70,97 руб.,...    читать дальше
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20 июня 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,2351 руб.
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Минимальный курс юаня составил 9,179 руб., максимальный - 9,2599...    читать дальше
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20 июня 2019 года 18:58
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Российский фондовый рынок, начавший четверг уверенным ростом, и завершил торги на подъеме.

Европейские рынки акций повышались весь день на сигналах от ФРС США.

Рынки акций АТР выросли на сигналах ФРС и Банка Японии.

Котировки фьючерсов на индексы США...    читать дальше
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20 июня 2019 года 18:49
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Курс евро в 18:38 мск составил 70,9975 руб., опустившись на 58,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня....    читать дальше
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20 июня 2019 года 18:41
Цены российских евробондов заметно выросли на итогах заседания ФРС США
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20 июня 2019 года 18:11
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20 июня 2019 года 17:46
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Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин считает перспективным расширение системы господдержки для отечественных специалистов по программному обеспечению.

"Отвечая на вопрос генерального директора "Яндекса" в...    читать дальше
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20 июня 2019 года 17:38
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Программе присвоен идентификационный номер 4-00465-R-001P-02E.

В рамках 10-летней программы облигации...
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