ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 65,234 руб.

7 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 июня, составляет 65,234 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,97 коп.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 26,41 пункта (0,977%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2728,25 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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ООО "РЕСО-Лизинг" установило ставку 1-го купона двухлетних облигаций серии БО-П-04 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,30%, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок прошел в четверг. Сбор заявок прошел в четверг. Ставке соответствует доходности к погашению на уровне 9,52%... Ставке соответствует доходности к погашению на уровне 9,52%... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Росбанка серии БО-001Р-01 на 7 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ААА(RU)", прогноз - стабильный, сообщается в пресс-релизе АКРА. В пресс-релизе агентства отмечено, что завершение... В пресс-релизе агентства отмечено, что завершение... читать дальше

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ООО "Ломбард "Мастер" утвердило параметры выпуска облигаций серии БО-П09 объемом 50 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск сроком обращения один год будет размещен по открытой подписке. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Выпуск сроком обращения один год будет размещен по открытой подписке. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Облигации будут... Облигации будут... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 44604,310 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 227,732 млрд руб., или на...

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осковская биржа" зарегистрировала инвестиционные облигации ПАО "Сбербанк" серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-100R объемом 1 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говориться в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 15-летние облигации ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) с офертой через 7 лет серии 001Р-14 объемом 10 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала трехлетние облигации "КАМАЗа" серии БО-П03 объемом 7 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 575 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3376 руб. Минимальный курс евро составил 73,055 руб.,... Минимальный курс евро составил 73,055 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 107 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,4156 руб. Минимальный курс юаня составил 9,3984 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,3984 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 537 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,167 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на повышательном тренде на фоне растущей днем нефти и ряда позитивных новостей со стартовавшего Петербургского международного экономического форума. Между тем, в четверг в Азии преобладало снижение индексов (японский Nikkei 225 просел на... Между тем, в четверг в Азии преобладало снижение индексов (японский Nikkei 225 просел на... читать дальше

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"Газпром нефть" и "НОВАТЭК" заключили соглашение о намерениях сотрудничать при реализации арктических проектов, говорится в сообщении компаний. Подписи под документом на Петербургском международном экономическом форуме поставили председатель правления "Газпром нефти" Александр... читать дальше

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Ситуация с качеством нефти в экспортном нефтепроводе "Дружба" стабилизируется. "Что касается технических аспектов, то ситуация, на мой взгляд, уже более-менее стабильная. Еще неделя и она вообще в пределах допустимой нормы будет, потому что через два дня нефть будет в Польше, и... читать дальше

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Туристы во всем мире потратили в 2018 году $1,7 трлн, на 4% больше, чем годом ранее, сообщает Всемирная туристская организация ООН (UNWTO). В реальном выражении с учетом инфляции и колебаний обменных курсов поступления от международного туризма достигли $1448 млрд, на... В реальном выражении с учетом инфляции и колебаний обменных курсов поступления от международного туризма достигли $1448 млрд, на... читать дальше

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Вице-премьер Татьяна Голикова полагает, что сокращать внутренние расходы на функционирование системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в России не следует - несмотря на то, что система много денег тратит сама на себя. "Сейчас очень много звучит вопросов по... "Сейчас очень много звучит вопросов по... читать дальше

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