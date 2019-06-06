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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 июня в размере 65,234 руб.
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ГЛАВНОЕ
ВБ понизил прогноз роста мирового ВВП в 2019 году
Всемирный банк ухудшил прогноз рост мировой экономики по итогам 2019 года до 2,6% с 2,9%, ожидавшихся в январе. Для России прогноз понижен до 1,2%. При этом на 2020-2021 годы банк сохранил прогноз на уровне 1,8%
 
Перекосы в потребкредитовании могут довести до рецессии - Орешкин
Существенный рост потребительского кредитования несет основные риски вхождения российской экономики в рецессию - если ничего не предпринимать, рецессия может наступить в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на сессии по...
 
Кудрин не прогнозирует кризиса в экономике РФ в 2019 г.
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что не прогнозирует кризиса в российской экономике в 2019 году, хотя есть риски рецессии на пару кварталов. "Я экономического кризиса всё-таки не жду. Обсуждается возможность, что в каком-то...
 
Срок давности по налоговым преступлениям могут отменить
Сроки давности по налоговым преступлениям должны исчисляться с момента добровольного погашения или взыскания недоимки, говорится в проекте постановления пленума Верховного суда (ВС) РФ. Такой подход, содержащийся в документе, который будет...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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06 июня 2019 года 12:11

ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 июня в размере 65,234 руб.

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6 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 июня, составляет 65,234 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,97 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
06 июня 2019 года 14:39
Рынки акций АТР преимущественно снизились в четверг
Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили в минусе торги в четверг, при этом максимальное падение продемонстрировали китайские индикаторы в преддверии длинных выходных.

Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,3%, более широкий...    читать дальше
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06 июня 2019 года 14:36
ДОМ.РФ завершил размещение бондов на 25 млрд руб.
О "ДОМ.РФ" завершило размещение облигаций серии 001P-06R объемом 25 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на 20-летние бонды проходил 28 мая, спрос на облигации составил 38 млрд рублей.

Ставка 1-го купона установлена в размере 7,9% годовых, к...    читать дальше
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06 июня 2019 года 14:32
Great Wall вложит 27 млрд руб. во вторую очередь автозавода под Тулой
Китайский автопроизводитель Great Wall Motor намерен вложить 27 млрд рублей во вторую очередь автомобильного завода на территории индустриального парка "Узловая" в Тульской области, сообщила пресс-служба областного правительства.

По информации пресс-службы, министр...    читать дальше
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06 июня 2019 года 14:26
"КАМАЗ" может поменять прогноз своих продаж по итогам полугодия
"КАМАЗ" может скорректировать прогноз своих продаж в РФ на 2019 год по итогам полугодия, видит сложности с экспортом, заявил журналистам гендиректор компании Сергей Когогин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).

"Мы до августа выполняем...    читать дальше
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06 июня 2019 года 14:17
В январе-мае ФТС увеличила перечисления в бюджет на 6,4%
Федеральная таможенная служба (ФТС) России за январь-май 2019 года перечислила в бюджет 2 трлн 277,76 млрд рублей, сообщил глава ФТС России Владимир Булавин журналистам в кулуарах ПМЭФ-2019.

За январь-май 2018 года в бюджет РФ было перечислено 2 трлн 139,89 млрд...    читать дальше
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06 июня 2019 года 14:12
Инфляция в ОЭСР в апреле ускорилась до 2,5%
Средний показатель роста потребительских цен в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в апреле 2019 года увеличился до 2,5% в годовом выражении по сравнению с 2,3% в марте. Рост показателя стал максимальным с ноября прошлого...    читать дальше
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06 июня 2019 года 14:04
Покупатели сети "Перекресток" смогут приобретать еду в рассрочку
Супермаркеты "Перекресток" предоставят покупателям возможность покупать продукты в рассрочку - специальную цифровую карту сеть выпустит в партнерстве с БКС банком.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве X5 Retail Group (владелец "Перекрестка") подписала с БКС...    читать дальше
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06 июня 2019 года 13:55
"РусГидро" снизила чистую прибыль по МСФО в 1-м квартале на 31%
Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по МСФО в 1-м квартале снизилась на 31% (год к году), до 16,5 млрд руб., следует из отчета компании.

EBITDA сократилась на 6,8%, до 29,6 млрд руб.

Выручка за отчетный период составила 99,5 млрд руб., увеличившись на 1%. За первые...    читать дальше
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06 июня 2019 года 13:46
ЦБ РФ пока не планирует выходить из капитала "Московской биржи"
ЦБ РФ, владеющий 11,78% акций "Московской биржи", пока не планирует выходить из ее капитала, сторонников этой идеи практически нет, сообщил журналистам первый зампред Банка России Сергей Швецов в кулуарах Петербургского международного экономического форума. "Сейчас нет в...    читать дальше
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06 июня 2019 года 13:37
Снижение продаж легковых автомобилей в РФ в мае ускорилось до 6,7%% - АЕБ
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в мае 2019 года упали на 6,7% - до 137,624 тыс. машин по сравнению со 147,525 тыс. в мае 2018 года, свидетельствуют данные Комитета автопроизводителей АЕБ. В апреле продажи снизились на 2,7%, в марте показатель...    читать дальше
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06 июня 2019 года 13:29
Рост экономики РФ может превысить 1,3% в 2019 г., инфляция оказаться ниже 4%, предполагает Белоусов
Помощник президента РФ Андрей Белоусов считает, что, несмотря на низкий рост в первом квартале, по итогам 2019 года рост российской экономики может превысить официальный прогноз правительства в 1,3%.

Инфляция по итогам 2019 года, по его мнению, может оказаться ниже...    читать дальше
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06 июня 2019 года 13:21
Кудрин считает в целом все национальные проекты разумными
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что национальный проект "Цифровая экономика" в случае его воплощения в жизнь сможет оказать наибольшее влияние на развитие экономики России.

"Я думаю, с точки зрения влияния в случае его выполнения, "Цифровая...    читать дальше
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06 июня 2019 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 6 июня растет
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 19,91 пункта (0,737%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2721,75 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2731,73 (+1,11%) пункта,...    читать дальше
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06 июня 2019 года 13:14
Минэкономразвития в начале осени внесет в правительство 3-летний план приватизации
Минэкономразвития планирует в начале осени внести в правительство новый трехлетний план приватизации на 2020-2022 годы, в который войдут "Совкомфлот", "Кристалл" (смоленский завод по обработке драгкамней), Махачкалинский морской флот, сообщила журналистам замглавы...    читать дальше
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06 июня 2019 года 13:09
Fitch понизило рейтинг Мексики с "ВВВ+" до "ВВВ", Moody's ухудшило прогноз рейтинга
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в среду снизило суверенный рейтинг Мексики с "ВВВ+" до "ВВВ" со "стабильным" прогнозом, тогда как агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз рейтинга страны со "стабильного" до "негативного", сообщается в пресс-релизах...    читать дальше
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06 июня 2019 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 65,7157 руб.
Минимальное значение за неделю (с 30 мая по 6 июня) - 65,7157 руб. за доллар, максимальное значение - 66,1753 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,15 руб.

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