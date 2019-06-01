ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 июня в размере 65,3834 руб., курс евро - 72,8436 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 1 июня, составляет 72,8436 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 42,07 коп.

1 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 июня, составляет 65,3834 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 32,51 коп.

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,81 пункта (0,218%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2665,33 пункта. После... После... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 43822,734 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 144,045 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5764 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9439 руб. Минимальный курс евро составил 72,555 руб.,... Минимальный курс евро составил 72,555 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3775 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,4013 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 429 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,4367 руб. Минимальный курс юаня составил 9,398 руб., максимальный - 9,4681... Минимальный курс юаня составил 9,398 руб., максимальный - 9,4681... читать дальше

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Рынок акций РФ, торговавшийся в минусе, завершил торги небольшим ростом, несмотря на откат мировых площадок и дешевеющую нефть. В Азии сегодня преобладала негативная динамика индексов. В минусе торговалась Европа, возобновился откат в США. В Азии сегодня преобладала негативная динамика индексов. В минусе торговалась Европа, возобновился откат в США. Трейдеры негативно... Трейдеры негативно... читать дальше

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ВВП Индии, третьей по величине экономики Азии, в 4-м финансовом квартале вырос на 5,8%. В предыдущем финквартале рост ВВП составил 6,6%. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали замедления роста всего примерно до 6,3%. Тем самым страна лишилась титула самой... Тем самым страна лишилась титула самой... читать дальше

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Группа "Домодедово" по итогам 2018 года получила 833 млн руб. чистого убытка по МСФО против 9,4 млрд руб. чистой прибыли за 2017 год, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 5,6%, до 42,9 млрд руб., операционные расходы - на 8%, до 32,3 млрд руб. Операционная... Выручка выросла на 5,6%, до 42,9 млрд руб., операционные расходы - на 8%, до 32,3 млрд руб. Операционная... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба подготовила проект приказа о нулевой индексации тарифов на транспорт газа независимых. Проект документа ФАС опубликовала на портале нормативных правовых актов. Предыдущее изменение тарифов было в 2015 году, когда этот вопрос находится в... читать дальше

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Гособлигации Германии, США, продолжают дорожать на фоне резко возросшего спроса на наиболее надежные активы в связи с усилением напряженности в сфере мировой торговли. Доходность 10-летних облигаций ФРГ, снижающаяся четвертую неделю подряд, упала до рекордно низкого... Доходность 10-летних облигаций ФРГ, снижающаяся четвертую неделю подряд, упала до рекордно низкого... читать дальше

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Банк России принял решение повысить с 1 июля 2019 года на 1 процентный пункт (п.п.) нормативы обязательных резервов по обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте для банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией и небанковских кредитных... читать дальше

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ВЭБ в первом квартале 2019 года получил 17,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против убытка в размере 21,5 млрд рублей в первом квартале 2018 года, сообщается в отчете госкорпорации. Операционный доход составил 40,7 млрд рублей по сравнению с операционным расходом за... Операционный доход составил 40,7 млрд рублей по сравнению с операционным расходом за... читать дальше

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Минэкономразвития направило в правительство РФ предложения по перечню компаний и объему экспорта отдельных видов нефтепродуктов и угля на Украину с 1 июня, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. Перечень и объемы будут пересматриваться ежемесячно на основе заявок от... читать дальше

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Американские фондовые индексы резко падают, Dow Jones Industrial Average теряет более 300 пунктов. Трейдеры негативно восприняли новые шаги США в сфере внешней торговли, а также сигналы о готовности Китая принимать дальнейшие меры в ответ на действия Вашингтона. Статданные по... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в мае 2019 года увеличился до 100 пунктов - самого высокого значения с сентября прошлого года, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета. В апреле индекс составил 97,2 пункта. Предварительное значение индекса... Предварительное значение индекса... читать дальше

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Чистая прибыль банка ВТБ по РСБУ за январь-апрель 2019 года увеличилась на 0,2% и составила 50,639 млрд руб. против 50,513 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка...

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