Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1560,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1367,83 млрд руб.

28 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 мая составили по Российской Федерации 1560,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1333,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2517,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2212,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 28 мая составили 1367,83 млрд руб. против 1350,31195 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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