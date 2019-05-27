ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 72,3186 руб.

27 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 25 мая, составляет 72,3186 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 48,17 коп.

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Сбербанк России 27 мая завершил размещение облигаций серии ИОС-KR_FIX-182d-001Р-92R номинальным объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Банк не разместил ни одной бумаги выпуска. Бонды размещались по цене 99,5% от номинала. Бонды размещались по цене 99,5% от номинала. По... По... читать дальше

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Сбербанк России 7 июня начнет размещение выпуска структурных облигаций серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-1m-001Р-96R объемом 1 млрд рублей, 21 и 28 июня - серии ИОС-BSK_FIX_MEM-60M-001Р-95R и ИОС-IMOEX_ASN_PRT-36M-001Р-93R объемом по 2,5 млрд рублей каждая, говорится в сообщениях... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,71 пункта (0,523%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2632,95 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... читать дальше

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ВЭБ утвердил параметры пяти выпусков краткосрочных облигаций серий ПБО-001Р-К156 - ПБО-001Р-К160 общим объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении госкорпорации. Номинальный объем каждого выпуска - 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс.... Номинальный объем каждого выпуска - 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс.... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 43486,503 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 39,834 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 810 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,1486 руб. Минимальный курс евро составил 72,04 руб.,... Минимальный курс евро составил 72,04 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1050 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,4454 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 48 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3265 руб. Минимальный курс юаня составил 9,3199 руб., максимальный - 9,335... Минимальный курс юаня составил 9,3199 руб., максимальный - 9,335... читать дальше

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"Московская биржа" 27 мая зарегистрировала облигации ООО "Транс-Миссия" (Санкт-Петербург) серии БО-П01 объемом 150 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении компании. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в плюсе, завершил понедельник ростом, благодаря позитивной динамике в Азии и Европе на фоне визита президента США Дональда Трампа в Японию В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%,... В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%,... читать дальше

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Европейская комиссия (ЕК) на следующей неделе может инициировать дисциплинарную процедуру в отношении Италии в связи с тем, что страна не сумела в достаточной мере ограничить уровень госдолга, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в ЕК. Рекомендации,... Рекомендации,... читать дальше

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ВЭБ 27 мая завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К149 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 20,18% выпуска на 4,04 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 22 мая. Ставка купона установлена в размере 7,63%... Сбор заявок на бонды прошел 22 мая. Ставка купона установлена в размере 7,63%... читать дальше

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Нефть Brent усилила подъем в понедельник, WTI перешла к росту на фоне более низкой, чем обычно, активности торгов из-за выходных в США и Великобритании. Поддержку рынку оказывают данные о снижении активности в сфере добычи нефти в США. При этом сдерживающим фактором... Поддержку рынку оказывают данные о снижении активности в сфере добычи нефти в США. При этом сдерживающим фактором... читать дальше

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Россельхозбанк в 2019 году панирует увеличить активы на уровне рынка - примерно на 12%, сообщил журналистам первый зампред правления банка Кирилл Лёвин в ходе телефонной конференции в понедельник. "Мы в целом запланировали рост наших активов на достаточно умеренном,... "Мы в целом запланировали рост наших активов на достаточно умеренном,... читать дальше

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ейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску облигаций ООО "О`Кей" серии 001Р-02 кредитный рейтинг на уровне "ruА-", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и... По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и... читать дальше

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Минюст РФ приступил к разработке законопроекта, направленного на защиту прав потребителей в сфере интернет-торговли и онлайн-услуг. Ведомство разместило на портале проектов нормативных правовых актов уведомление о подготовке поправок в закон "О защите прав потребителей"... Ведомство разместило на портале проектов нормативных правовых актов уведомление о подготовке поправок в закон "О защите прав потребителей"... читать дальше

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