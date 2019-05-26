ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 мая в размере 64,6106 руб., курс евро 72,3186 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 25 мая, составляет 72,3186 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 48,17 коп.

26 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 мая, составляет 64,6106 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,93 коп.

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Правительство внесло в Госдуму законопроект о вводимом в России квотировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, который президент потребовал принять в весеннюю сессию. Документ устанавливает понятие системы сводных расчетов загрязнения воздуха в населенных пунктах,... читать дальше

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АО "Балтийский завод" (Петербург, входит в АО "Объединённая судостроительная корпорация", ОСК) в субботу спустило на воду второй серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Урал". Сдача ледокола намечена на 2022 год, говорится в материалах завода к спуску. Изначально... читать дальше

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Строительная готовность участка Сокольнической линии от станции "Саларьево" до станции "Коммунарка" составляет 95-98%, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "На сегодня проектная готовность участка Сокольнической... читать дальше

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Министр здравоохранения Британии Мэттью Хэнкок в субботу заявил, что намерен претендовать на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании, передает BBC. "Да, я собираюсь претендовать на пост премьер-министра", - заявил он в эфире передачи Today в эфире... читать дальше

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Развернуты работы по проектированию и строительству семи транспортных развязок на пересечении с Московской кольцевой автодорогой, работы планируется завершить до конца 2021 года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат... читать дальше

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Предложения Белоруссии по изменению условий кредита, выданного РФ на строительство Белорусской АЭС, еще рассматриваются российской стороной, сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко. "Мы предложили российской стороне улучшить условия кредитования, снизить... читать дальше

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Темой следующего "правительственного часа" с участием министра экономического развития РФ Максимом Орешкиным может стать развитие цифровой экономики, сообщила пресс-служба Госдумы со ссылкой на спикера Вячеслава Володина. "Вопрос развития цифровой экономики может стать... "Вопрос развития цифровой экономики может стать... читать дальше

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Великобритания выйдет 31 октября 2019 года из ЕС при любых обстоятельствах, уверен один из вероятных кандидатов на пост британского премьера и бывший глава МИД страны Борис Джонсон. "Мы покинем ЕС 31 октября, будь то со сделкой или без сделки", - сказал экс-министр на... читать дальше

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Формат переговоров с Россией о цене на газ для Белоруссии с 2020 года меняется: теперь переговоры ведутся по "пакетному принципу", заявил вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко. "Этот вопрос (о цене на газ) будет рассматриваться немного в другом формате - в рамках пакетного... читать дальше

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Пассажиропоток аэропорта "Домодедово" в апреле 2019 года составил 2,12 млн человек, говорится в сообщении аэропорта. В апреле 2018 г. "Домодедово" обслужило 2,2 млн человек, таким образом, снижение составило 3,6%. Как сообщалось, в январе "Домодедово" демонстрировало... Как сообщалось, в январе "Домодедово" демонстрировало... читать дальше

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ВВП Мексики в первом квартале 2019 года вырос на 1,25% относительно января-марта 2018 года, свидетельствуют окончательные данные статистического ведомства страны. Таким образом, темпы роста замедлились с 1,7% в четвертом квартале прошлого года. При этом ВВП страны в... При этом ВВП страны в... читать дальше

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Крупные госкомпании готовы участвовать в создании инжиниринговых компаний в рамках развития взаимодействия с субъектами малого и среднего предпринимательства, заявила "Интерфаксу" в пятницу вице-президент Торгово- промышленной палаты (ТПП) РФ Елена Дыбова в кулуарах мероприятия... читать дальше

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Российская сторона в течение недели отработает поставку нефти на НПЗ "Нафтан" железнодорожным транспортом из-за нехватки мощностей действующего трубопровода, сообщил вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко. "Так как мощности трубопроводного транспорта не хватает, российская... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 мая, составляет 64,6106 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,93 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 мая, составляет 72,3186 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 мая, составляет 72,3186 руб. По сравнению с...

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,63 пункта (0,024%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2619,24 пункта. После подъема индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По... После подъема индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 43526,336 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 163,823 млрд руб., или на...

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