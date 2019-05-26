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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 мая в размере 64,6106 руб., курс евро 72,3186 руб.
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26 мая 2019 года 09:04

ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 мая в размере 64,6106 руб., курс евро 72,3186 руб.

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26 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 мая, составляет 64,6106 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,93 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 мая, составляет 72,3186 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 48,17 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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25 мая 2019 года 14:56
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25 мая 2019 года 13:19
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25 мая 2019 года 12:46
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25 мая 2019 года 12:03
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25 мая 2019 года 11:47
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Рост мексиканской экономики в 1-м квартале замедлился до 1,2%
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25 мая 2019 года 10:45
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Российская сторона в течение недели отработает поставку нефти на НПЗ "Нафтан" железнодорожным транспортом из-за нехватки мощностей действующего трубопровода, сообщил вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко. "Так как мощности трубопроводного транспорта не хватает, российская...    читать дальше
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25 мая 2019 года 09:06
ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 мая в размере 64,6106 руб., курс евро 72,3186 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 мая, составляет 64,6106 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,93 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 мая, составляет 72,3186 руб. По сравнению с...
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24 мая 2019 года 20:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 24 мая растет
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После подъема индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По...    читать дальше
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24 мая 2019 года 19:55
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 24 мая выросла на 0,38% и составила 43526,336 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 43526,336 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 163,823 млрд руб., или на...
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