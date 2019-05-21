Учетные цены Банка России на драгметаллы с 22 мая

21 мая. FINMARKET.RU -РФ с 22 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2647,59 (+3,54) руб./грамм; на серебро - 29,94 (+0,05) руб./грамм; на платину - 1684,83 (-13,25) руб./грамм; на палладий - 2761,72 (+31,1) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 44,88 пункта (1,745%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2616,53 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 42911,004 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 497,250 млрд руб., или на...

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Транскапиталбанк установил ставку 13-14-го купонов облигаций серии БО-02 в размере 0,1% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Банк в июне 2013 года разместил 10-летние биржевые облигации серии БО-02 объемом 2 млрд рублей. Ставка текущего купона - 9%... Банк в июне 2013 года разместил 10-летние биржевые облигации серии БО-02 объемом 2 млрд рублей. Ставка текущего купона - 9%... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 25 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,5247 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 583 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,9637 руб. Минимальный курс евро составил 71,855 руб.,... Минимальный курс евро составил 71,855 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 96 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3043 руб. Минимальный курс юаня составил 9,29 руб., максимальный - 9,3161... Минимальный курс юаня составил 9,29 руб., максимальный - 9,3161... читать дальше

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ВТБ полностью разместил облигации серии Б-1-28 объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 1 год, говорится в сообщении кредитной организации. Размещение выпуска началось 23 апреля. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 8% годовых. Размещение выпуска началось 23 апреля. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 8% годовых. "Московская биржа" 22... "Московская биржа" 22... читать дальше

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила обновленный вариант законопроекта о Brexit, который она предложит на голосование парламента в начале июня. По словам Мэй, у членов британского парламента остается последний шанс для реализации Brexit. "Я думаю, что нам нужно... читать дальше

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ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) выбрало БК "Регион" организатором размещения биржевых облигаций объемом от 10 до 15 млрд рублей, сообщается в материалах контракта на сайте госзакупок. Договор об оказании услуг организатора действует до 30... Договор об оказании услуг организатора действует до 30... читать дальше

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Рынок акций РФ обновил исторический максимум по индексу МосБиржи (индикатор поднимался в район 2620 пунктов) на фоне роста мировых фондовых площадок и нефти. Большинство азиатских фондовых рынков выросло на информации о том, что Вашингтон готов предоставить Huawei... Большинство азиатских фондовых рынков выросло на информации о том, что Вашингтон готов предоставить Huawei... читать дальше

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ООО "Девелоперская компания "Ноймарк" установило ставку 1-го купона 2-летних коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 50 млн рублей в размере 20% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Купоны - квартальные.... Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Купоны - квартальные.... читать дальше

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Аграрному комплексу РФ для решения первоочередных социальных задач требуется порядка 6 трлн рублей, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании правкомиссии по вопросам АПК и устойчивого развития сельских территорий в Воронеже. На ней под председательством... читать дальше

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Алексею Гордееву во взаимодействии с первым зампредом правительства Антоном Силуановым сопоставить приоритеты и финансовые возможности для реализации проектов, включаемых в проект госпрограммы по комплексному развитию... читать дальше

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ООО "Онлайн микрофинанс" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей в размере 15,5% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Объявлена годовая оферта. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Объявлена годовая оферта. Сбор заявок... Сбор заявок... читать дальше

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Министерство финансов РФ на фоне ускоренного выполнения плана по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) может снизить объем предложения госбумаг, вернуться к практике проведения аукционов с установлением лимитов по объему предложения, заявил журналистам глава долгового... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Татнефти" на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом. Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне "F3", говорится в пресс-релизе Fitch. Подтверждение рейтингов отражает... Подтверждение рейтингов отражает... читать дальше

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