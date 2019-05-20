ЦБ РФ установил курс евро с 21 мая в размере 71,9631 руб.

20 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 71,9631 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 28,33 коп.

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"Московская биржа" зарегистрировала трехлетний выпуск облигации банка "ФК Открытие" серии БО-ИО01 объемом 200 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020402209B001P.... Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020402209B001P.... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,83 пункта (0,226%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2571,65 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 42413,754 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 4,401 млрд руб., или на...

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ВЭБ 20 мая завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К146 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 26,70% выпуска на 5,34 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 15 мая. Ставка купона установлена в размере 7,63%... Сбор заявок на бонды прошел 15 мая. Ставка купона установлена в размере 7,63%... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "ПИК-Корпорация" (100%-ная дочка ПАО "Группа компаний ПИК") серии 001P объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен идентификационный номер 4-00464-R-001P-02E. Программе присвоен идентификационный номер 4-00464-R-001P-02E. Программа... Программа... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1902 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,0212 руб. Минимальный курс евро составил 71,8975 руб.,... Минимальный курс евро составил 71,8975 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1382 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,5214 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 157 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2947 руб. Минимальный курс юаня составил 9,2855 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,2855 руб., максимальный -... читать дальше

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ООО "Мессис" 17 мая полностью разместило облигации серии БО-01 объемом 30 млн рублей, говорится в сообщении компании. Срок обращения выпуска - 3 года. По займу предполагается выплата 12 квартальных купонов. Ставка 1-12-го купонов установлена в размере ставки, равной... Срок обращения выпуска - 3 года. По займу предполагается выплата 12 квартальных купонов. Ставка 1-12-го купонов установлена в размере ставки, равной... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся на позитиве, завершил торги противоречиво. Европейские фондовые рынки весь день демонстрировали минорный настрой. Европейские фондовые рынки весь день демонстрировали минорный настрой. Азиатские рынки акций закрылись разнонаправленно: фондовые индексы Китая и Гонконга упали в связи с усилением... Азиатские рынки акций закрылись разнонаправленно: фондовые индексы Китая и Гонконга упали в связи с усилением... читать дальше

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Совет директоров Альфа-банка на своем состоявшемся 20 мая заседании рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2018 год, следует из материалов банка. Также по результатам рекомендовано не производить отчисления в резервный фонд банка, так как размер фонда... Также по результатам рекомендовано не производить отчисления в резервный фонд банка, так как размер фонда... читать дальше

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Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект о создании единой системы управления отходами I (чрезвычайно опасные) и II классов (высокоопасные) опасности, сообщается на сайте кабмина. Законопроектом предлагается создать единую госсистему... Законопроектом предлагается создать единую госсистему... читать дальше

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В январе-апреле 2019 года средняя премия по ОСАГО в России снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,1% - до 5,4 тыс. рублей, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА). При этом средняя премия для автомобилей физлиц... При этом средняя премия для автомобилей физлиц... читать дальше

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Американский автопроизводитель Ford Motor Co. намерен сократить штат постоянных сотрудников на 7 тыс. человек до конца августа 2019 года в рамках мер по реорганизации бизнеса компании. Сокращения коснутся примерно 10% управляющего персонала и офисных работников... читать дальше

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За последний год цена предложения жилой недвижимости в Лондоне снизилась во всех районах, за исключением двух, на фоне неопределенности вокруг выхода Великобритании из Евросоюза, свидетельствуют данные риэлторского портала Rightmove. Средняя начальная цена, которую... Средняя начальная цена, которую... читать дальше

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В марте Саудовская Аравия увеличила экспорт нефти на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом сократила добычу на 3,4%, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI). Объем экспорта вырос до 7,141 млн баррелей в сутки (б/с) по... Объем экспорта вырос до 7,141 млн баррелей в сутки (б/с) по... читать дальше

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