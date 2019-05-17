ЦБ РФ установил курс евро с 18 мая в размере 72,2464 руб.

17 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 18 мая, составляет 72,2464 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,87 коп.

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,63 пункта (0,141%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2577,48 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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Сбербанк России 28 мая начнет размещение выпуска структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-89R объемом 1 млрд рублей и 10 июня - выпуска серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-12M-001Р-88R объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Выпуск... Выпуск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 29659,653 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 46,597 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 264 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3098 руб. Минимальный курс юаня составил 9,3 руб., максимальный - 9,3339... Минимальный курс юаня составил 9,3 руб., максимальный - 9,3339... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1442 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,6564 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 363 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,2094 руб. Минимальный курс евро составил 72,1125 руб.,... Минимальный курс евро составил 72,1125 руб.,... читать дальше

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Существенное торможение роста ВВП РФ в I квартале 2019 года до 0,5% в годовом выражении с 2,7% в 4-м квартале 2018 года во многом вызван необъяснимым пока падением в оптовой торговле на 7,4% в 1-м квартале, большинство других индикаторов указывало на более динамичный рост,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением вслед за внешними фондовыми индикаторами на опасениях, что власти КНР сомневаются в целесообразности продолжения торговых переговоров с США. Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу показали разнонаправленные... Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу показали разнонаправленные... читать дальше

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Снижение запасов алмазов "АЛРОСА" продолжилось в апреле вслед за 16%-ным сокращением в 1-м квартале, заявил заместитель гендиректора "АЛРОСА" Юрий Окоемов в ходе телефонной конференции. В течение января-марте сток "АЛРОСА" сократился с 17 млн до 14,3 млн карат:... В течение января-марте сток "АЛРОСА" сократился с 17 млн до 14,3 млн карат:... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "Уралкалий" на уровне "ruA", изменив прогноз со "стабильного" на "позитивный", сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства. Как отмечается в релизе, изменение прогноза по рейтингу на... Как отмечается в релизе, изменение прогноза по рейтингу на... читать дальше

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Олег Дерипаска, более года назад подпавший под американские санкции, воспользовался механизмом редомициляции. Правда, в специальные административные районы пока переезжают не En+ и "РусАл", под которых во многом и "затачивались" нормы оперативно принятых законов, а менее крупные... читать дальше

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Банк России может разрешить негосударственным пенсионным фондам (НПФ) самостоятельно инвестировать пенсионные накопления в некоторые активы без участия управляющих компаний через несколько лет, когда фонды нарастят компетенции по инвестированию пенсионных резервов, сообщил... читать дальше

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ВВП Белоруссии в январе-апреле составил в текущих ценах 39,1 млрд бел. руб., что в сопоставимых ценах на 1,4% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении Белстата. Индекс-дефлятор ВВП в январе-апреле по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил... Индекс-дефлятор ВВП в январе-апреле по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил...

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"Газпром" заявил об открытии на шельфе Ямала двух новых месторождений с запасами более 500 млрд куб. м, что равно примерно годовой добыче всей компании. Защитив эти запасы, компания уже сейчас обеспечила по итогам 2019 года коэффициент прироста запасов не ниже... читать дальше

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Нефть североамериканской марки WTI дорожает в пятницу, цена Brent перешла к слабому снижению, но все равно завершает неделю максимальным ростом с начала апреля. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:45 мск подешевели на $0,3 (на... Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:45 мск подешевели на $0,3 (на... читать дальше

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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что не исключает возможность использования средств Фонда социального страхования (ФСС) на долговременный уход за людьми старшего возраста. "Действительно, я говорю об этом очень осторожно, но внутри системы социального страхования... "Действительно, я говорю об этом очень осторожно, но внутри системы социального страхования... читать дальше

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