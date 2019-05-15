Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,8094 руб.

15 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4647 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,8094 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64,57 руб., максимальный - 64,98 руб. Было заключено 10024 сделки. Объем торгов составил 45325,52 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,5775 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.