Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2382,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1356,85 млрд руб.

14 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 мая составили по Российской Федерации 2382,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2027 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2299,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1872,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 14 мая составили 1356,85 млрд руб. против 1364,12951 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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