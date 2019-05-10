Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 10 мая составил 65,1798 руб.

10 мая. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенныйдоллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 44 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 65,1798 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара упал на 491 пункт.

Минимальная цена 65,07 руб., максимальная - 65,4975 руб. Было заключено 3067 сделок. Объем торгов без учета внесистемных сделок составил 12727 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,1825 руб. за

С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов.

Источник данных - Московская биржа.

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