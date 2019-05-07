ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 73,1099 руб.

ЦБ РФ 30 апреля купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 14,38 млрд рублей, следует из данных Банка России.

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 7 мая по данным на начало операционного дня выросло до 775,6 млрд руб.

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Совет директоров "Башнефти" рекомендовал направить на выплату дивидендов за 2018 год 28,235 млрд рублей из 101,833 млрд рублей чистой прибыли по итогам года, говорится в сообщении компании.

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В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 65,2182 руб.

Доллар снижается в начале торгов на "Московской бирже", евро растет. Рубль стабилен к бивалютной корзине.

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,47 пункта (0,018%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2579,28 пункта.

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Группа "Татнефть" в январе-апреле 2019 года добыла 9,753 млн тонн нефти, что на 3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы материнской компании.

В том числе в апреле было добыто 2,419 млн тонн нефти.