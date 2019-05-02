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Главная  /  Все новости  /  Запасы нефти в США выросли за период с 19 апреля по 26 апреля на 9934 тыс. баррелей, бензина - выросли на 917 тыс. баррелей
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02 мая 2019 года 08:03

Запасы нефти в США выросли за период с 19 апреля по 26 апреля на 9934 тыс. баррелей, бензина - выросли на 917 тыс. баррелей

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2 мая. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 9934 тыс. баррелей - до 470,567 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина повысились на 917 тыс. баррелей и составили 226,743 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1307 тыс. баррелей, достигнув 125,722 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 1750 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 950 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 750 тыс. баррелей.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    США,  Нефть,  Запасы

 
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