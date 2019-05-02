Запасы нефти в США выросли за период с 19 апреля по 26 апреля на 9934 тыс. баррелей, бензина - выросли на 917 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 1750 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 950 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 750 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина повысились на 917 тыс. баррелей и составили 226,743 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

2 мая. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 9934 тыс. баррелей - до 470,567 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 230 тыс., как и неделей ранее, говорится в отчете министерства труда США. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения показателя на 15 тыс., до 215... Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения показателя на 15 тыс., до 215... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 18,57 пункта (0,726%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2577,89 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2580,62 (+0,83%) пункта,... читать дальше

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Глобальные потоки прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в 2018 году рухнули на 27% - до $1,097 трлн, свидетельствуют предварительные данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Это составляет 1,3% мирового ВВП, что является минимальным объемом с 1999... читать дальше

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Цены на нефть падают в четверг: данные о росте запасов и производства нефти в США, опубликованные накануне, ослабили опасения, что нефтяной рынок столкнется с нехваткой поставок из-за снижения экспорта Ираном, Венесуэлой и Ливией. Согласно опубликованным в среду данным... Согласно опубликованным в среду данным... читать дальше

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Доллар США и евро дорожают на "Московской бирже" в четверг днем и торгуются вблизи максимальных отметок за последние три с половиной недели (с 8-9 апреля), рубль снижается к бивалютной корзине на фоне корректирующейся вниз нефти и общемирового охлаждения "аппетита к... читать дальше

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Банк Англии по итогам заседания в четверг не стал менять значение базовой процентной ставки, оставив ее на уровне 0,75%. Британский ЦБ также сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов ($571 млрд) и объем покупки корпоративных бондов на... читать дальше

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Россия в апреле 2019 года снизила добычу нефти относительно октября 2018 года на 197 тыс. баррелей в сутки, немного не дотянув до выполнения обязательств по сделке ОПЕК+, следует из слов министра энергетики РФ Александра Новака, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.... читать дальше

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Розничные продажи в Германии в марте 2019 года снизились на 0,2% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Аналитики в среднем ожидали падения на 0,4%, сообщает Trading Economics. Мартовское... Мартовское... читать дальше

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Глава Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Германии Ангелы Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью немецкому информагентству dpa подтвердила позицию партии по проекту "Северный поток 2". "Неважно, нравится нам это или нет - мы поддерживаем этот проект", -... читать дальше

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Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги в четверг без единой динамики после того, как Федеральная резервная система (ФРС) накануне сохранила процентные ставки без изменения. Сводный фондовый индекс Asia Dow повысился на... Сводный фондовый индекс Asia Dow повысился на... читать дальше

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