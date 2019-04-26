.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 166,3 млрд руб.
.
26 апреля 2019 года 10:00
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 166,3 млрд руб.
|0
26 апреля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 апреля по данным на начало операционного дня снизилось до 166,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 191,3 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
26 апреля 2019 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 647 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,7051 руб. Минимальный курс доллара США составил 64,555 руб.,... читать дальше
.26 апреля 2019 года 17:24
Совет директоров "Норильского никеля" рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение выплатить по результатам 2018 года 792,52 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Это около $12,25 по курсу ЦБ РФ на 26 апреля (при выплатах в валюте... читать дальше
.26 апреля 2019 года 17:15
В течение ближайшей недели с 29.04 по 05.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Время Публикация Период ... читать дальше
.26 апреля 2019 года 17:13
Московская биржа" зарегистрировала 3-летние облигации ВЭБа серии ПБО-001Р-16 объемом 20 рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-163-00004-T-001P. Сбор заявок на... читать дальше
.26 апреля 2019 года 17:08
Банк России пока сохраняет прогноз по инфляции на 2019 год на уровне 4,7-5,2%, хотя инфляция и складывается ниже него, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центробанка. "Текущий прогноз - 4,7-5,2%. Мы видим, что инфляция складывается ниже прогноза Банка России. Прогноз... читать дальше
.26 апреля 2019 года 17:00
Цены производителей на автомобильный бензин в РФ в марте 2019 года снизились на 4% после снижения на 4,1% в феврале и падения на 19,1% в январе, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). За 3 месяца цены сократились на 25,5%. Удешевление цен... читать дальше
.26 апреля 2019 года 17:00
В понедельник, 29 апреля, в Японии праздник - День Сёва. В среду, 1 мая, в Германии, Италии, Франции, Европейском Союзе праздник - День труда, в России праздник - Праздник Весны и Труда. В четверг, 2 мая, в России нерабочий день, поскольку праздник Новогодние... читать дальше
.26 апреля 2019 года 16:54
В 1-м квартале чистая прибыль ПАО "ФСК ЕЭС" по РСБУ составила 10,6 млрд руб., что на 43% меньше показателя аналогичного периода 2018 года, следует из отчетности компании. Выручка компании увеличилась на 6,6% - до 56,72 млрд руб. В частности, выручка от услуг по передаче... читать дальше
.26 апреля 2019 года 16:49
ВЭБ 26 апреля завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К143 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 15% выпуска на 3 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 23 апреля. Ставка купона установлена в размере 7,66%... читать дальше
.26 апреля 2019 года 16:47
АО "Управление отходами" (Москва) установило ставку 6-го купона облигаций 1-й серии в размере 8,75% годовых, говорится в сообщении компании. Компания в ноябре 2013 года разместила облигации 1-й серии на 2,8 млрд рублей. Номинальная стоимость облигаций - 1 тыс. рублей,... читать дальше
.26 апреля 2019 года 16:45
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Московскому кредитному банку (МКБ) до уровня "ruА", прогноз по рейтингу - "стабильный". Ранее у банка действовал рейтинг на уровне "ruA-" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении... читать дальше
.26 апреля 2019 года 16:37
Чистая прибыль крупнейшей публичной нефтегазовой компании США Exxon Mobil Corp. в первом квартале 2019 года упала в 2 раза - до $2,35 млрд, или $0,55 на акцию, по сравнению с $4,65 млрд, или $1,09 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Как сообщается в... читать дальше
.26 апреля 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 27 по 30 апреля ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего ... читать дальше
.26 апреля 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 27 по 30 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 40 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 27 по 30 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 40 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
.26 апреля 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 27 по 30 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 27 по 30 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
.26 апреля 2019 года 16:29
Правительство РФ до 20 мая ждет доклад от Минтруда по вопросу о ликвидации руководителями министерств и ведомств задолженностей по выплатам зарплат бюджетникам подведомственных организаций. На заседании правительства РФ 25 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.