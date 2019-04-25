ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 71,715 руб.

25 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 25 апреля, составляет 71,715 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,03 коп.

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг всех банков, входящих в группу Росбанка, на уровне "ААА(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. В группу Росбанка входят одноименный банк, а также Русфинанс... В группу Росбанка входят одноименный банк, а также Русфинанс... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 8,43 пункта (0,326%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2579,05 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 42813,303 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 176,674 млрд руб., или на...

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Газпромбанк (ГПБ) скорректировал дату начала размещения допвыпуска облигаций серии 001Р-09Р объемом 5 млрд рублей с 24 на 25 апреля, говорится в сообщении банка. Сбор адресных заявок на облигации пройдет в дату размещения с 10:00 до 13:00 МСК. В день размещения... Сбор адресных заявок на облигации пройдет в дату размещения с 10:00 до 13:00 МСК. В день размещения... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило двум выпускам облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) серий 001Р-02 и 001Р-03 кредитный рейтинг на уровне "ААА(RU)", говорится в пресс-релизе агентства. Эмиссии являются старшим необеспеченным долгом... Эмиссии являются старшим необеспеченным долгом... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2185 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,8295 руб. Минимальный курс евро составил 71,5625 руб.,... Минимальный курс евро составил 71,5625 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3372 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,1105 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 451 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,53 руб. Минимальный курс юаня составил 9,494 руб., максимальный - 9,5576... Минимальный курс юаня составил 9,494 руб., максимальный - 9,5576... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в миноре, завершил среду в красной зоне. Европейские фондовые рынки демонстрировали в основном понижательный тренд. Европейские фондовые рынки демонстрировали в основном понижательный тренд. Фондовые индексы стран АТР завершили торги без единой динамики. Фондовые индексы стран АТР завершили торги без единой динамики. Котировки фьючерсов на индексы США... Котировки фьючерсов на индексы США... читать дальше

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ВЭБ утвердил параметры восьми выпусков краткосрочных облигаций серий ПБО-001Р-К148 - ПБО-001Р-К155 общим объемом 160 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Номинальный объем каждого выпуска - 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации - 1... Номинальный объем каждого выпуска - 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации - 1... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск структурных бондов Сбербанка России серии ИОС-IMOEX_ASN_PRT-36m-001Р-83R объемом 3 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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бербанк России принял решение 24 мая досрочно погасить облигации серии БО-18 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Погашение пройдет в дату окончания 6-го купонного периода. Погашение пройдет в дату окончания 6-го купонного периода. Банк завершил размещение 5-летнего выпуска в мае 2016... Банк завершил размещение 5-летнего выпуска в мае 2016... читать дальше

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НПФ Сбербанка в 1-м квартале 2019 года вложил в ОФЗ 50% всех пенсионных накоплений граждан, годом ранее доля таких инвестиций составляла 29%, следует из данных по структуре вложений фонда. В корпоративные облигации НПФ направил 42% пенсионных накоплений, в депозиты и... В корпоративные облигации НПФ направил 42% пенсионных накоплений, в депозиты и... читать дальше

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Московская биржа" зарегистрировала выпуск 2-летних бондов Росбанка (MOEX: ROSB) серии БО-002P-05 объемом 10 млрд и включила его во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020402272B002P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020402272B002P. Сбор... Сбор... читать дальше

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Банк "ДельтаКредит" выкупил в рамках оферты 4 млн 998,083 тыс. облигаций серии БО-08 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк выкупил 99,96%... Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк выкупил 99,96%... читать дальше

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Нефть эталонных марок дешевеет на данных Минэнерго США о существенном росте запасов нефти в стране на прошлой неделе. Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:26 мск подешевели на 13 центов (0,17%) - до $74,38 за баррель. Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:26 мск подешевели на 13 центов (0,17%) - до $74,38 за баррель. Стоимость... Стоимость... читать дальше

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