Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,0498 руб.

24 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2891 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,0498 руб.

Минимальный курс доллара США составил 63,835 руб., максимальный - 64,305 руб. Было заключено 13268 сделок. Объем торгов составил 92040,22 млн руб., что на 70% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,295 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.