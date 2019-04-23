.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 145,3 млрд руб.
.
23 апреля 2019 года 10:51
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 145,3 млрд руб.
|0
23 апреля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 145,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 106,8 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
23 апреля 2019 года 20:04
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,74 пункта (0,106%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2587,48 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на... читать дальше
.23 апреля 2019 года 19:42
ВЭБ 23 апреля завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К142 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 2,5% выпуска на 500 млн рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 18 апреля. Ставка купона установлена в размере 7,64%... читать дальше
.23 апреля 2019 года 19:40
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 23 апреля выросла на 0,34% и составила 29706,000 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 29706,000 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 99,245 млрд руб., или на...
.23 апреля 2019 года 19:18
Рынок акций РФ после обновления утром исторического максимума по индексу МосБиржи (индикатор немного недотянул до рубежа 2600 пунктов) к вечеру немного растерял прирост из-за фиксации прибыли игроками. Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei... читать дальше
.23 апреля 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,7767 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 309 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,7767 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.23 апреля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1620 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,6167 руб. Минимальный курс евро составил 71,4 руб.,... читать дальше
.23 апреля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 194 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,4849 руб. Минимальный курс юаня составил 9,475 руб., максимальный - 9,5... читать дальше
.23 апреля 2019 года 19:00
ООО "Ломбард "Мастер" установило ставку 1-го купона облигаций объемом 100 млн рублей в размере 16,5% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок на бонды прошел 22 -23 апреля. Ориентир ставки... читать дальше
.23 апреля 2019 года 18:49
Преференции могут быть введены для конкурентоспособной российской техники в рамках госзакупок и закупок госкомпаний по нацпроектам. Подготовкой предложений по таким преференциям должны заняться Минфин, Минпромторг, Минэкономразвития и ФАС, говорится в решениях по итогам... читать дальше
.23 апреля 2019 года 18:47
ООО "Элемент Лизинг" завершило размещение облигаций серии 001Р-02 на 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций прошел 18 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,25% годовых и зафиксирована на весь срок... читать дальше
.23 апреля 2019 года 18:41
Цены на нефть усилили рост, WTI превысила уровень в $66,5 за баррель. Обе марки торгуются на рекордных отметках с октября прошлого года на опасениях, что решение США не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран может привести к нехватке... читать дальше
.23 апреля 2019 года 18:39
РН банк завершил размещение облигаций серии БО-001P-05 объемом 8 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на 3-летние облигации прошел 12 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,9% годовых. Организаторами размещения... читать дальше
.23 апреля 2019 года 18:32
Исследовательская компания Gartner Inc. понизила прогноз роста мировых расходов на информационные технологии (ИТ) в 2019 году до 1,1% с 3,2%, ожидавшихся в феврале. Согласно новым оценкам Gartner, объем расходов на ИТ в этом году достигнет $3,79 трлн. По итогам прошлого года... читать дальше
.23 апреля 2019 года 18:26
ООО "Талан-финанс" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей в размере 15% годовых, говорится в сообщении компании. Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок инвесторов на 3-летние облигации проходил... читать дальше
.23 апреля 2019 года 18:24
В 1-м квартале 2019 года группа "Аэрофлот" увеличила перевозку пассажиров на 16,2% - до 12,8 млн пассажиров по сравнению с 10,99 млн за аналогичный период 2018 года, говорится в сообщении компании. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 8,5 млн пассажиров, на 14,3%... читать дальше
.23 апреля 2019 года 18:12
Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды за 2018 год в размере 0,1099 копейки на одну обыкновенную акцию, а также 0,024 копейки на одну привилегированную акцию первого типа и 0,24 копейки на "преф" второго типа, говорится в материалах банка. Общая сумма... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.