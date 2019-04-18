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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 19 апреля в размере 72,244 руб.
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18 апреля 2019 года 14:11

ЦБ РФ установил курс евро с 19 апреля в размере 72,244 руб.

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18 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 апреля, составляет 72,244 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,62 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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18 апреля 2019 года 14:17
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18 апреля 2019 года 14:11
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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 апреля, составляет 72,244 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,62 коп.

Это автоматическое сообщение.
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18 апреля 2019 года 14:11
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18 апреля 2019 года 14:10
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18 апреля 2019 года 14:01
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В...    читать дальше
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