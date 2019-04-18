ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 апреля в размере 64,0688 руб.

18 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 апреля, составляет 64,0688 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,38 коп.

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Госдума сегодня проголосовала за поручение Счетной палате РФ провести проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка России за 2016-2018 годы в части формирования и использования фондов, создаваемых из прибыли. При этом проверку Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС)... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 12,1 пункта (0,471%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2556,16 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2566,76 (-0,06%) пункта,... читать дальше

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Нефтяные цены демонстрируют умеренный рост в ходе торгов в четверг, инвесторы продолжают оценивать данные по американскому рынку топлива и статданные из Европы. Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:26 мск подорожали на $0,22 (0,31%) - до... Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:26 мск подорожали на $0,22 (0,31%) - до... читать дальше

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"Элемент Лизинг" установил финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних бондов серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей на уровне 10,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок проходит в четверг, 18 апреля, с 11:00 МСК до 16:00... Сбор заявок проходит в четверг, 18 апреля, с 11:00 МСК до 16:00... читать дальше

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Переход от расчета платежей по сбору мусора от квадратного метра к оплате по факту накопления возможен после формирования норм накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), заявил первый замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов. "Мы сейчас тестируем... "Мы сейчас тестируем... читать дальше

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Объем доходов бюджета Москвы в первом квартале 2019 года вырос на 15,4% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и достиг 584,5 млрд рублей, расходов - на 27,3% до 474,6 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента финансов столицы в... читать дальше

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"Ишбанк" стал первым банком в Турции, который начал обеспечивать прием карт "Мир" в своих банкоматах и POS-терминалах, сообщает пресс-служба АО "НСПК" (оператор платежной системы "Мир"). "К началу туристического сезона карты "Мир" будут приниматься более чем в 10 тыс.... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 апреля, составляет 72,244 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,62 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 апреля, составляет 64,0688 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,38 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Группа Zenden, один из крупнейших обувных ритейлеров в России, не исключает возможности покупки бренда Alba, если сможет договориться о цене, сообщил основатель и президент Zenden Андрей Павлов "Интерфаксу" в четверг в кулуарах V Ялтинского международного экономического... читать дальше

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Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о проведении в РФ третьего этапа амнистии капиталов. Первый этап амнистии капиталов прошел в России в период с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года, второй - с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019... Первый этап амнистии капиталов прошел в России в период с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года, второй - с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019... читать дальше

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ООО "Диджитал инвест" установило ставку 9-го купона биржевых облигаций 1-й серий в размере 7,85% годовых, говорится в сообщении компании. Компания в апреле 2015 года разместила облигации объемом 5 млрд рублей. Пятилетние бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка... Компания в апреле 2015 года разместила облигации объемом 5 млрд рублей. Пятилетние бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка... читать дальше

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Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги снижением вслед за аналогичной динамикой на рынке акций США. Исключением стал австралийский рынок. При этом трейдеры практически не обратили внимания на сообщения СМИ о том, что США и Китай могут... При этом трейдеры практически не обратили внимания на сообщения СМИ о том, что США и Китай могут... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило рейтинг золотодобывающего альянса Petropavlovsk на уровне "В-". Как сообщается в пресс-релизе агентства, он был выведен из списка "на пересмотре с возможностью снижения", куда рейтинг был помещен... читать дальше

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ООО "Регион-инвест" установило ставку 7-го купона биржевых облигаций серии БО-05 в размере 7,85% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила бонды серии БО-05 объемом 10 млрд рублей в апреле 2016 года. Пятилетние облигации имеют 10 полугодовых купонов.... Компания разместила бонды серии БО-05 объемом 10 млрд рублей в апреле 2016 года. Пятилетние облигации имеют 10 полугодовых купонов.... читать дальше

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Группа "М.Видео - Эльдорадо" в 1-м квартале 2019 года увеличила чистые продажи на 11,7% в годовом сравнении, до 101,4 млрд рублей с НДС (данные pro forma, с учетом результатов "Эльдорадо" не с момента ее приобретения в апреле, а ретроспективно за I квартал). В... В... читать дальше

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