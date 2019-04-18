Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2733,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1440,36 млрд руб.

18 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 апреля составили по Российской Федерации 2733,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2396,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2435,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2109,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 18 апреля составили 1440,36 млрд руб. против 1829,95252 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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