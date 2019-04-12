ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 72,6551 руб.

12 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 12 апреля, составляет 72,6551 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 29,09 коп.

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В течение ближайшей недели с 13 по 19 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 77 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 13 по 19 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 13 по 19 апреля ожидаются погашения по 14 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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Денежная база в РФ в широком определении в марте 2019 года уменьшилась на 0,5% и составила на 1 апреля 2019 г. 15 трлн 799,6 млрд руб. по сравнению с 15 трлн 877,8 млрд руб. на 1 марта, следует из данных на сайте Банка России. С начала года показатель снизился на 1,6%.... 15 трлн 877,8 млрд руб. на 1 марта, следует из данных на сайте Банка России. С начала года показатель снизился на 1,6%.... читать дальше

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Цифровизация в сфере ракетного двигателестроения имеет практический смысл, поскольку позволяет уменьшить сроки производства, выводит продукт в коммерческое использование, повышает эффективность и снижает затраты, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в... Глава государства в... читать дальше

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2 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 12 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-178 на 20 млрд 596,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Банк "ДельтаКредит", один из российских дочерних банков французской банковской группы Societe Generale, установил ставку 8-го купона облигаций серии БО-08 в размере 1% годовых, говорится в сообщении банка. Бумаги объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 10 лет банк... Бумаги объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 10 лет банк... читать дальше

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ПАО "Мобильные телесистемы" (МТС) установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-08 со сроком обращения 3,5 года на уровне 8,40% годовых, облигаций серии 001Р-09 со сроком обращения 5,5 лет - на уровне 8,60% годовых, суммарный объем выпусков - не менее... читать дальше

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РН банк установил финальный ориентир ставки 1-го купона трехлетних бондов серии БО-001P-05 на уровне 8,90% годовых, объем размещения составил 8 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок проходил в пятницу, 12 апреля, с 11:00 МСК до... Сбор заявок проходил в пятницу, 12 апреля, с 11:00 МСК до... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 9,08 пункта (0,356%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2560,53 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2569,84 (+0,72%) пункта,... читать дальше

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Инфляция в марте 2019 года с исключением сезонности замедлилась на 0,1 процентного пункта (п.п.) и составила, по оценке ЦБ РФ, 0,3%, что является минимумом с июля 2018 года, говорится в комментарии Банка России по инфляции. "Такой уровень соответствует текущей инфляции... "Такой уровень соответствует текущей инфляции... читать дальше

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В прошлом году доходы госбюджета Азербайджана составили 22 млрд 509 млн манатов, что на 360 млн манатов больше прогноза и на 6 млрд манатов больше показателя 2017 года. При этом ненефтяные доходы госбюджета в 2018 году составили 9 млрд 108 млн манатов, плановое задание... При этом ненефтяные доходы госбюджета в 2018 году составили 9 млрд 108 млн манатов, плановое задание... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,57/65,08 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 20 коп., Cредний курс продажи упал...

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Госкорпорация "Роскосмос" в День космонавтики решила переименовать отраслевой Фондсервисбанк в Роскосмосбанк в рамках реорганизации. "Роскосмос" будет контролировать всю контрактно-договорную работу ракетно-космической отрасли, сообщается на сайте корпорации в... "Роскосмос" будет контролировать всю контрактно-договорную работу ракетно-космической отрасли, сообщается на сайте корпорации в... читать дальше

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ПАО "АвтоВАЗ" планирует возобновить поставки автомобилей Lada в Европу с появлением новой глобальной модели, сообщил "Интерфаксу" представитель автопроизводителя, не уточнив при этом сроков. "У нас есть планы создать в тесном сотрудничестве с партнерами из альянса... "У нас есть планы создать в тесном сотрудничестве с партнерами из альянса... читать дальше

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"Московская биржа" 12 апреля зарегистрировала облигации ОАО "Российские железные дороги" серии 001P-15R объемом 15 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении компании. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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