Запасы нефти в США выросли за период с 29 марта по 5 апреля на 7029 тыс. баррелей, бензина - упали на 7710 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 2500 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 2150 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1050 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина сократились на 7710 тыс. баррелей и составили 229,129 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

10 апреля. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 7029 тыс. баррелей - до 456,55 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

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Вероятность достижения годовой инфляцией в России на пике 5,5% снизилась, в апреле она может снизиться по сравнению с мартом, сообщил журналистам директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов в кулуарах Апрельской международной научной... читать дальше

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Оснований для пересмотра официального прогноза ЦБ РФ по росту ВВП на 2019 год в 1,2-1,7% пока нет, дополнительный позитив в отношении роста экономики связан с эффектом базы 2018 года, сообщил журналистам директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр... читать дальше

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Россельхозбанк (РСХБ) выкупил в рамках оферты 176 тыс. 133 облигации 16-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк выкупил 1,76%... Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк выкупил 1,76%... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,3 пункта (0,323%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2578,58 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 42558,380 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 223,167 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 189 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6211 руб. Минимальный курс юаня составил 9,5604 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,5604 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2141 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,7822 руб. Минимальный курс евро составил 72,4025 руб.,... Минимальный курс евро составил 72,4025 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1586 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,6059 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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ПАО "Инвест-девелопмент" установило ставку 7-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 15% годовых, говорится в сообщении компании. Компания завершило размещение 10-летнего выпуска номинальным объемом 700 млн рублей в апреле 2016 года, разместив при этом 95%... Компания завершило размещение 10-летнего выпуска номинальным объемом 700 млн рублей в апреле 2016 года, разместив при этом 95%... читать дальше

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Рынок акций РФ закончил торги в среду на повышательном тренде. В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%). В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%). Однако плюсовала Европа (FTSE топтался на месте, CAC 40 и DAX... Однако плюсовала Европа (FTSE топтался на месте, CAC 40 и DAX... читать дальше

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ПАО "РусАл Братский алюминиевый завод" (БрАЗ, "РусАл Братск", Иркутская область) выкупило в рамках оферты 23 тыс. 758 облигаций 8-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая.... Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая.... читать дальше

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду заявила о намерении приложить все усилия к тому, чтобы Британия упорядоченным образом - с соглашением - и как можно быстрее вышла из ЕС. "Цель этого саммита - согласовать отсрочку, которая даст нам больше времени, чтобы... "Цель этого саммита - согласовать отсрочку, которая даст нам больше времени, чтобы... читать дальше

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США пытались отговорить ФРГ и другие европейские страны отказаться от проекта "Северный поток-2", но пока что безуспешно, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео. "Мы сделали почти все возможное, чтобы убедить европейцев, и в первую очередь немцев, не строить... "Мы сделали почти все возможное, чтобы убедить европейцев, и в первую очередь немцев, не строить... читать дальше

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Представители российского бизнеса назвали фискальные риски самыми серьезными в ходе традиционного международного опроса, организованного по инициативе страхового брокера Marsh (США) и страховой группы Zurich (Швейцария) в сентябре-октябре 2018 года. Результатами опроса... Результатами опроса... читать дальше

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Минпромторг РФ планирует автоматизировать подключение к системе tax free, чтобы она могла заработать по всей стране, заявил директор департамента развития внутренней торговли министерства Никита Кузнецов. "Мы пока не можем ввести систему на всю страну, потому что нет... "Мы пока не можем ввести систему на всю страну, потому что нет... читать дальше

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Российский союз туриндустрии не поддерживает введение сбора с иностранных туристов в Петербурге, сообщила пресс-секретарь объединения Ирина Тюрина. В среду врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил ввести в... В среду врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил ввести в... читать дальше

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