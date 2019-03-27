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Главная  /  Все новости  /  Запасы нефти в США выросли за период с 15 марта по 22 марта на 2800 тыс. баррелей, бензина - упали на 2883 тыс. баррелей
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27 марта 2019 года 17:33

Запасы нефти в США выросли за период с 15 марта по 22 марта на 2800 тыс. баррелей, бензина - упали на 2883 тыс. баррелей

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27 марта. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2800 тыс. баррелей - до 442,283 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина сократились на 2883 тыс. баррелей и составили 238,62 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 2075 тыс. баррелей, достигнув 130,167 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2500 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 3000 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    США,  Нефть,  Запасы

 
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