Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 131,6 млрд руб.

21 марта. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 марта по данным на начало операционного дня выросло до 131,6 млрд руб.

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Рост ВВП РФ в феврале 2019 года, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 1,5% в годовом сравнении с 0,7% в январе, говорится в докладе министерства "Картина экономики". При этом в Минэкономразвития подчеркивают, что февральская макростатистика указывает на более высокую... читать дальше

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ООО "Арагон" (Новосибирск) утвердило выпуск облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении компании. Облигации сроком обращения 10 лет будут размещены по открытой подписке. Облигации сроком обращения 10 лет будут размещены по открытой подписке. Предусмотрено досрочное погашение облигаций по усмотрению... Предусмотрено досрочное погашение облигаций по усмотрению... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,44 пункта (0,018%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2504,67 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2512,07 (+0,31%) пункта, минимальное - 2501,21... читать дальше

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По итогам 2018 года чистая прибыль "Мечела" выросла на 9% и составила 12,628 млрд руб. по сравнению с 11,557 млрд в 2017 году, сообщила компания. Выручка увеличилась на 5% - до 312,574 млрд руб. Выручка увеличилась на 5% - до 312,574 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 7% и составил 75,667 млрд руб.... Показатель EBITDA снизился на 7% и составил 75,667 млрд руб.... читать дальше

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли в четверг благодаря решению Федеральной резервной системы (ФРС) отказаться от повышения процентных ставок в этом году. Вместе с тем к концу торгов их подъем затормозили заявления президента США... читать дальше

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"ЛУКОЙЛ" через 1,5 года планирует стабилизировать добычу нефти в Западной Сибири. "Если мы достигаем темпа падения в 2019 году 1,5-2%, то в 2020 году мы ложимся на "полку", а потом возможен рост", - сообщил журналистам вице-президент "ЛУКОЙЛа", директор ООО "ЛУКОЙЛ-Западная... читать дальше

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Министерство финансов Литвы снизило прогноз роста экономики страны на 2019 год и на среднесрочный период. "С учетом изменения внешних условий мы ожидаем, что ВВП Литвы в 2019 году может увеличиться на 2,6%. Это на 0,2 процентного пункта меньше, чем было намечено осенью... "С учетом изменения внешних условий мы ожидаем, что ВВП Литвы в 2019 году может увеличиться на 2,6%. Это на 0,2 процентного пункта меньше, чем было намечено осенью... читать дальше

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Правительство РФ направило в Госдуму проект компромиссных поправок в законопроект, который предполагает ликвидацию федеральных и муниципальных государственных унитарных предприятий (ФГУПы и МУПы) с 1 января 2021 г. Предлагается сдвинуть данный срок на 1 января 2023 г., расширить... читать дальше

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В 2018 году объем валового внутреннего продукта (ВВП) Грузии увеличился, по уточненным данным, на 4,7% после роста на 4,8% годом ранее, сообщает Национальная служба статистики. Согласно ранее опубликованной статслужбой предварительной информации, рост ВВП Грузии в... Согласно ранее опубликованной статслужбой предварительной информации, рост ВВП Грузии в... читать дальше

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Фондовые рынки Западной Европы начали торги разнонаправленно. Положительным фактором стали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), отрицательным - усиление вероятности выхода Великобритании из Европейского союза без согласования новых условий сотрудничества (no-deal... читать дальше

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Группа "М.Видео - Эльдорадо" в 2018 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 20,3% - до 8,365 млрд рублей с 6,954 млрд рублей в 2017 году, сообщил ритейлер. Выручка группы увеличилась на 62%, до 321,102 млрд рублей. Валовая прибыль повысилась на 69%, до 78,639 млрд... Валовая прибыль повысилась на 69%, до 78,639 млрд... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 марта, составляет 72,787 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,19 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 марта, составляет 63,742 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 53,83 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Обязательства иностранных государств перед РФ на 1 февраля 2019 года составляли $39,2 млрд, говорится в проспекте к евробондам Минфина. В эту сумму входят и требования по обязательствам перед бывшим СССР. Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства... Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,39 пункта (0,016%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2503,84 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2512,07 (+0,31%) пункта, минимальное - 2501,21... читать дальше

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Число пресеченных случаев взяточничества в минувшем году почти на тысячу превысило число совершенных преступлений такого же вида в 2017 году, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной. "Количество пресечённых фактов взятки (это важно, это... "Количество пресечённых фактов взятки (это важно, это... читать дальше

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