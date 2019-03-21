21 марта 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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21 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:30
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Февраль 2019
|15:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Март 2019
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 10 по 16 марта
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Март 2019
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Январь 2019
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 03 по 09 марта
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Февраль 2019
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Март 2019
Это автоматическое сообщение.
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21 марта 2019 года 14:55
Внутренний рынок нефтепродуктов должен оставаться сбалансированным, люди не должны сталкиваться с необоснованным ростом цен, в том числе на бензин, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Д.Медведев в четверг проводит совещание по направлениям развития рынка нефти и... читать дальше
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21 марта 2019 года 14:49
Рост ВВП РФ в феврале 2019 года, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 1,5% в годовом сравнении с 0,7% в январе, говорится в докладе министерства "Картина экономики". При этом в Минэкономразвития подчеркивают, что февральская макростатистика указывает на более высокую... читать дальше
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21 марта 2019 года 14:48
ООО "Арагон" (Новосибирск) утвердило выпуск облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Облигации сроком обращения 10 лет будут размещены по открытой подписке.
Предусмотрено досрочное погашение облигаций по усмотрению... читать дальше
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21 марта 2019 года 14:45
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,44 пункта (0,018%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2504,67 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2512,07 (+0,31%) пункта, минимальное - 2501,21... читать дальше
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21 марта 2019 года 14:45
По итогам 2018 года чистая прибыль "Мечела" выросла на 9% и составила 12,628 млрд руб. по сравнению с 11,557 млрд в 2017 году, сообщила компания.
Выручка увеличилась на 5% - до 312,574 млрд руб.
Показатель EBITDA снизился на 7% и составил 75,667 млрд руб.... читать дальше
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21 марта 2019 года 14:34
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли в четверг благодаря решению Федеральной резервной системы (ФРС) отказаться от повышения процентных ставок в этом году. Вместе с тем к концу торгов их подъем затормозили заявления президента США... читать дальше
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21 марта 2019 года 14:26
"ЛУКОЙЛ" через 1,5 года планирует стабилизировать добычу нефти в Западной Сибири. "Если мы достигаем темпа падения в 2019 году 1,5-2%, то в 2020 году мы ложимся на "полку", а потом возможен рост", - сообщил журналистам вице-президент "ЛУКОЙЛа", директор ООО "ЛУКОЙЛ-Западная... читать дальше
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21 марта 2019 года 14:15
Министерство финансов Литвы снизило прогноз роста экономики страны на 2019 год и на среднесрочный период.
"С учетом изменения внешних условий мы ожидаем, что ВВП Литвы в 2019 году может увеличиться на 2,6%. Это на 0,2 процентного пункта меньше, чем было намечено осенью... читать дальше
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21 марта 2019 года 14:08
Правительство РФ направило в Госдуму проект компромиссных поправок в законопроект, который предполагает ликвидацию федеральных и муниципальных государственных унитарных предприятий (ФГУПы и МУПы) с 1 января 2021 г. Предлагается сдвинуть данный срок на 1 января 2023 г., расширить... читать дальше
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21 марта 2019 года 13:59
В 2018 году объем валового внутреннего продукта (ВВП) Грузии увеличился, по уточненным данным, на 4,7% после роста на 4,8% годом ранее, сообщает Национальная служба статистики.
Согласно ранее опубликованной статслужбой предварительной информации, рост ВВП Грузии в... читать дальше
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21 марта 2019 года 13:49
Фондовые рынки Западной Европы начали торги разнонаправленно. Положительным фактором стали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), отрицательным - усиление вероятности выхода Великобритании из Европейского союза без согласования новых условий сотрудничества (no-deal... читать дальше
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21 марта 2019 года 13:37
Группа "М.Видео - Эльдорадо" в 2018 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 20,3% - до 8,365 млрд рублей с 6,954 млрд рублей в 2017 году, сообщил ритейлер. Выручка группы увеличилась на 62%, до 321,102 млрд рублей.
Валовая прибыль повысилась на 69%, до 78,639 млрд... читать дальше
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21 марта 2019 года 13:36
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 марта, составляет 63,742 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 53,83 коп.
Это автоматическое сообщение.
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21 марта 2019 года 13:36
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 марта, составляет 72,787 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,19 коп.
Это автоматическое сообщение.
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21 марта 2019 года 13:25
Обязательства иностранных государств перед РФ на 1 февраля 2019 года составляли $39,2 млрд, говорится в проспекте к евробондам Минфина. В эту сумму входят и требования по обязательствам перед бывшим СССР.
Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства... читать дальше
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21 марта 2019 года 13:15
Число пресеченных случаев взяточничества в минувшем году почти на тысячу превысило число совершенных преступлений такого же вида в 2017 году, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
"Количество пресечённых фактов взятки (это важно, это... читать дальше
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