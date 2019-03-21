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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в России ускорился до 4,1%
В феврале рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорился до 4,1% после повышения на 1,1% в январе. Показатель в 3 раза превысил прогнозы аналитиков, которые ожидали его повышения лишь на 1,4%
 
Доходы граждан продолжали падать и в феврале
Традиционная статсводка Росстата о состоянии внутреннего спроса в феврале 2019 года опубликована без оценки реальных располагаемых доходов граждан, пишет "Коммерсантъ". В январе 2019 года реальные располагаемые доходы снизились на 1,3% в годовом...
 
В России расширяют меры по улучшению делового климата
Минэкономразвития расширяет меры по улучшению делового климата. В утвержденном главой правительства в январе этого года плане "Трансформации делового климата" (ТДК) появятся новые разделы: туризм, сельское хозяйство, экология и защита...
 
Способов госзакупок может стать меньше
ФАС предложила свой вариант реформы госзаказа, пишут "Ведомости". "Мы предлагаем исключить такие избыточные способы госзакупок, как запрос предложений, проведение двухэтапного конкурса и конкурса с ограниченным участием", – рассказал "Ведомостям"...
 
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21 марта 2019 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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21 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
12:30 Объемы розничных продаж в Великобритании Февраль 2019
15:00 Процентная ставка Банка Англии Март 2019
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 10 по 16 марта
15:30 Индекс деловой активности Филадельфии Март 2019
15:30 Оптовые продажи в Канаде Январь 2019
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 03 по 09 марта
17:00 Индекс опережающих экономических показателей США Февраль 2019
18:00 Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне Март 2019

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
21 марта 2019 года 14:55
Медведев: люди не должны сталкиваться с необоснованным ростом цен на бензин
Внутренний рынок нефтепродуктов должен оставаться сбалансированным, люди не должны сталкиваться с необоснованным ростом цен, в том числе на бензин, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Д.Медведев в четверг проводит совещание по направлениям развития рынка нефти и...    читать дальше
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21 марта 2019 года 14:49
Рост российской экономики в феврале ускорился до 1,5%
Рост ВВП РФ в феврале 2019 года, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 1,5% в годовом сравнении с 0,7% в январе, говорится в докладе министерства "Картина экономики". При этом в Минэкономразвития подчеркивают, что февральская макростатистика указывает на более высокую...    читать дальше
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21 марта 2019 года 14:48
"Арагон" готовит выпуск облигаций на 500 млн рублей
ООО "Арагон" (Новосибирск) утвердило выпуск облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Облигации сроком обращения 10 лет будут размещены по открытой подписке.

Предусмотрено досрочное погашение облигаций по усмотрению...    читать дальше
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21 марта 2019 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 21 марта растет
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,44 пункта (0,018%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2504,67 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2512,07 (+0,31%) пункта, минимальное - 2501,21...    читать дальше
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21 марта 2019 года 14:45
Рост годовой чистой прибыли "Мечела" по МСФО составил 9%
По итогам 2018 года чистая прибыль "Мечела" выросла на 9% и составила 12,628 млрд руб. по сравнению с 11,557 млрд в 2017 году, сообщила компания.

Выручка увеличилась на 5% - до 312,574 млрд руб.

Показатель EBITDA снизился на 7% и составил 75,667 млрд руб....    читать дальше
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21 марта 2019 года 14:34
Большинство фондовых индексов Азии выросло в четверг
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли в четверг благодаря решению Федеральной резервной системы (ФРС) отказаться от повышения процентных ставок в этом году. Вместе с тем к концу торгов их подъем затормозили заявления президента США...    читать дальше
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21 марта 2019 года 14:26
"ЛУКОЙЛ" планирует стабилизировать добычу в Западной Сибири
"ЛУКОЙЛ" через 1,5 года планирует стабилизировать добычу нефти в Западной Сибири. "Если мы достигаем темпа падения в 2019 году 1,5-2%, то в 2020 году мы ложимся на "полку", а потом возможен рост", - сообщил журналистам вице-президент "ЛУКОЙЛа", директор ООО "ЛУКОЙЛ-Западная...    читать дальше
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21 марта 2019 года 14:15
Минфин Литвы понизил прогноз роста ВВП страны в текущем году до 2,6%
Министерство финансов Литвы снизило прогноз роста экономики страны на 2019 год и на среднесрочный период.

"С учетом изменения внешних условий мы ожидаем, что ВВП Литвы в 2019 году может увеличиться на 2,6%. Это на 0,2 процентного пункта меньше, чем было намечено осенью...    читать дальше
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21 марта 2019 года 14:08
Правительство предлагает перенести срок ликвидации ФГУПов и МУПов на 2 года
Правительство РФ направило в Госдуму проект компромиссных поправок в законопроект, который предполагает ликвидацию федеральных и муниципальных государственных унитарных предприятий (ФГУПы и МУПы) с 1 января 2021 г. Предлагается сдвинуть данный срок на 1 января 2023 г., расширить...    читать дальше
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21 марта 2019 года 13:59
Рост ВВП Грузии в 2018 году составил 4,7%
В 2018 году объем валового внутреннего продукта (ВВП) Грузии увеличился, по уточненным данным, на 4,7% после роста на 4,8% годом ранее, сообщает Национальная служба статистики.

Согласно ранее опубликованной статслужбой предварительной информации, рост ВВП Грузии в...    читать дальше
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21 марта 2019 года 13:49
Европейские фондовые рынки торгуются без единой динамики
Фондовые рынки Западной Европы начали торги разнонаправленно. Положительным фактором стали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), отрицательным - усиление вероятности выхода Великобритании из Европейского союза без согласования новых условий сотрудничества (no-deal...    читать дальше
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21 марта 2019 года 13:37
Чистая прибыль "М.Видео-Эльдорадо" в 2018 году выросла на 20,3%
Группа "М.Видео - Эльдорадо" в 2018 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 20,3% - до 8,365 млрд рублей с 6,954 млрд рублей в 2017 году, сообщил ритейлер. Выручка группы увеличилась на 62%, до 321,102 млрд рублей.

Валовая прибыль повысилась на 69%, до 78,639 млрд...    читать дальше
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21 марта 2019 года 13:36
ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 марта в размере 63,742 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 марта, составляет 63,742 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 53,83 коп.

Это автоматическое сообщение.
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21 марта 2019 года 13:36
ЦБ РФ установил курс евро с 22 марта в размере 72,787 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 марта, составляет 72,787 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,19 коп.

Это автоматическое сообщение.
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21 марта 2019 года 13:25
Обязательства иностранных государств перед РФ с учетом советских долгов составляют $39,2 млрд
Обязательства иностранных государств перед РФ на 1 февраля 2019 года составляли $39,2 млрд, говорится в проспекте к евробондам Минфина. В эту сумму входят и требования по обязательствам перед бывшим СССР.

Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства...    читать дальше
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21 марта 2019 года 13:15
Генпрокуратура: в 2018 г. на 10% выросло число пресеченных фактов дачи взяток
Число пресеченных случаев взяточничества в минувшем году почти на тысячу превысило число совершенных преступлений такого же вида в 2017 году, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"Количество пресечённых фактов взятки (это важно, это...    читать дальше
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