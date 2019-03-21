ЦБ РФ установил курс евро с 21 марта в размере 72,9389 руб.

21 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 21 марта, составляет 72,9389 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,06 коп.

.

Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,95 пункта (0,439%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2504,23 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 41649,163 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 102,282 млрд руб., или на...

.

Банк "ФК Открытие" установил ставку 9-10-го купонов облигаций серий БО-08 и БО-09 в размере 0,1% годовых, говорится в сообщениях кредитной организации. Эмитент в апреле 2015 года разместил 6-летние облигации серий БО-08 и БО-09 общим объемом 6 млрд рублей. По... Эмитент в апреле 2015 года разместил 6-летние облигации серий БО-08 и БО-09 общим объемом 6 млрд рублей. По... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 199 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,3171 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 162 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,593 руб. Минимальный курс юаня составил 9,56 руб., максимальный - 9,6128... Минимальный курс юаня составил 9,56 руб., максимальный - 9,6128... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 170 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,0158 руб. Минимальный курс евро составил 72,8325 руб.,... Минимальный курс евро составил 72,8325 руб.,... читать дальше

.

Рынок акций РФ, открывшийся в незначительном плюсе, завершил среду в зеленой зоне Европейские фондовые индексы падали с начала торгов. Европейские фондовые индексы падали с начала торгов. Фондовые индикаторы АТР завершили день разнонаправленно. Фондовые индикаторы АТР завершили день разнонаправленно. Котировки фьючерсов на индексы США слабо менялись в ходе... Котировки фьючерсов на индексы США слабо менялись в ходе... читать дальше

.

Розничная выручка X5 Retail Group за неполный 1-й квартал выросла на 16,5% по сравнению с показателем за аналогичный период в прошлом году, продажи сопоставимых магазинов (LfL) увеличились на 5%. "Розничные продажи Х5 с начала года увеличились на 16,5%, наши LfL-продажи... "Розничные продажи Х5 с начала года увеличились на 16,5%, наши LfL-продажи... читать дальше

.

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ООО "ДелоПортс" (головная компания стивидорной группы) на уровне "BB-" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. На аналогичном уровне подтвержден рейтинг... На аналогичном уровне подтвержден рейтинг... читать дальше

.

В среду комитет Госдумы по собственности рекомендовал принять во втором чтении поправки в закон об акционерных обществах, которые усиливают защиту миноритарных акционеров от размытия их дивидендных прав и доли в уставном капитале при размещении привилегированных... читать дальше

.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings изменило прогноз долгосрочных рейтингов ПАО "Мегафон" в иностранной и национальной валютах на "негативный" со "стабильного". Сами рейтинги были подтверждены на уровне "ВВ+", говорится в сообщении... Сами рейтинги были подтверждены на уровне "ВВ+", говорится в сообщении...

.

Аналитики банка Morgan Stanley повысили прогноз цен на нефть эталонной марки Brent на ближайшие 4 квартала до $70-75 за баррель на фоне ожидаемого дефицита нефти на рынке. Как говорится в сообщении банка, подъем цен в последнее время сопровождался улучшением... Как говорится в сообщении банка, подъем цен в последнее время сопровождался улучшением... читать дальше

.

Во 2- полугодии банк "Санкт-Петербург" может секьюритизировать портфель ипотечных кредитов на сумму до 10 млрд рублей, сообщил журналистам зампред правления банка Константин Баландин. "Это хороший инструмент, мы им овладели", - сказал он. "Это хороший инструмент, мы им овладели", - сказал он. В конце ноября -... В конце ноября -... читать дальше

.

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов на данных министерства энергетики США о рекордном с прошлого лета падении запасов топлива в стране на минувшей неделе. Стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:14 мск... Стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:14 мск... читать дальше

.

Хозяйства всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства) РФ в феврале произвели сельхозпродукции на 193,6 млрд рублей, что на 1% больше, чем в феврале 2018 года, сообщил Росстат. В январе-феврале рост сельхозпроизводства составил 0,9% - до... В январе-феврале рост сельхозпроизводства составил 0,9% - до... читать дальше

.

Международное рейтинговое агентство Fitch снизило прогноз роста мировой экономики на ближайшие 2 года. Теперь ожидается, что глобальный ВВП увеличится по итогам текущего года на 2,8% против ранее прогнозировавшегося роста на 3,1%. Оценка подъема в 2020 году ухудшена до... Теперь ожидается, что глобальный ВВП увеличится по итогам текущего года на 2,8% против ранее прогнозировавшегося роста на 3,1%. Оценка подъема в 2020 году ухудшена до... читать дальше

.