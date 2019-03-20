Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -36,5 млрд руб.

20 марта. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 марта по данным на начало операционного дня снизилось до -36,5 млрд руб.

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Скорректированная чистая прибыль "ФосАгро" в 4-м квартале 2018 года выросла в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 10,899 млрд рублей по сравнению с 3,7 млрд рублей октябре-декабре 2017 7ода, сообщила компания. Чистая прибыль увеличилась на 6% - до 4,504... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26226 с погашением 7 октября 2026 года составила 99,0483% от номинала, что соответствует доходности 8,29% годовых, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ. Всего было продано бумаг на... Всего было продано бумаг на... читать дальше

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Правительство Японии ухудшило оценку состояния экономики впервые за три года из-за растущих опасений, связанных с запланированным на октябрь повышением налога на потребление (аналог НДС) и последствиями торговых споров США и Китая. В ежемесячном обзоре кабинета... В ежемесячном обзоре кабинета... читать дальше

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Российские банки могут получить послабления в части требований к рейтингам при выдаче гарантий для обеспечения заявок и исполнения контрактов, соответствующий проект изменений опубликован на портале regulation.gov.ru. Правительство РФ запланировало с 1 января 2020 года... Правительство РФ запланировало с 1 января 2020 года... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 марта, составляет 64,2803 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,64 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 марта, составляет 72,9389 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,06 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Гендиректор крупнейшего швейцарского банка UBS AG Серджио Эрмотти дал мрачный прогноз финансовых результатов за первый квартал, отметив, что он был одним из самых тяжелых для компании за последние годы. "Условия, с которыми мы столкнулись в первом квартале, были в числе худших в... читать дальше

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги в среду без единой динамики, инвесторов тревожат сообщения о новых препятствиях в переговорах США и Китая о торговле, а также заявления одной из крупнейших компаний региона, южнокорейской Samsung Electronics,... читать дальше

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Льготы на жилищно-коммунальные услуги ударят по бюджетам регионов, поэтому, возможно, это не лучший способ борьбы с бедностью, заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин в ходе "парламентского часа" в Госдуме в среду. "Это же расходы субъектов... "Это же расходы субъектов... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,77 пункта (0,031%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2492,51 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2495,83 (+0,1%) пункта, минимальное - 2484,27 (-0,36%)... читать дальше

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Потребительские цены в Великобритании в феврале 2019 года выросли на 1,9% в годовом выражении после январского повышения на 1,8%, которое было минимальным за два года, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Вместе с тем инфляция второй... читать дальше

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Министр труда и соцзащиты Максим Топилин в ходе "правительственного часа" в Госдуме поддержал идею продвижения образа успешного специалиста рабочей профессии. "Это у нас сейчас под особым, что называется, вниманием. Мы считаем, что совершенно правильная история с... "Это у нас сейчас под особым, что называется, вниманием. Мы считаем, что совершенно правильная история с... читать дальше

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Минимальное значение за месяц (с 18 февраля по 20 марта) - 65,0957 руб. за доллар, максимальное значение - 67,0844 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 1,99 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,12/64,76 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 4 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 72,45/73,81 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 3 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,77/65,1 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 6 коп., Cредний курс продажи упал...

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