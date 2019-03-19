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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 20 марта в размере 72,9995 руб.
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19 марта 2019 года 13:23
ЦБ РФ установил курс евро с 20 марта в размере 72,9995 руб.
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19 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 марта, составляет 72,9995 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,15 коп. Это автоматическое сообщение.
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19 марта 2019 года 18:50
Сбербанк России 15 апреля начнет размещение структурных облигаций серий ИОС-KR_FIX-365d-001Р-69R, ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-70R и ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-71R общим объемом 9 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации. Объем каждого из выпусков - 3 млрд... читать дальше
.19 марта 2019 года 18:49
Правительство Италии собирается ужесточить правила предоставления государственных гарантий для проблемных кредитов, в том числе для того, чтобы защитить инвесторов банковского сектора и снизить риск, что банку понадобится дополнительная защита. Согласно документу, оказавшемуся в... читать дальше
.19 марта 2019 года 18:42
Росстат планирует перейти на новую методологию расчета денежных доходов и расходов населения, кроме того приостановит ежемесячные подсчеты и перейдет на ежеквартальную оценку, заявил глава Росстата Павел Малков по итогам научно-методологического совета Статслужбы. "Несколько лет... читать дальше
.19 марта 2019 года 18:34
Минтранс РФ в рамках поручения правительства о мерах поддержки авиакомпаний предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки, включая рейсы через Москву, сообщил "Интерфаксу" представитель ведомства. В настоящее время НДС на внутренние авиаперевозки в РФ установлен в... читать дальше
.19 марта 2019 года 18:27
Европейская группа Lufthansa в 2018 году увеличила перевозки в Россию на 2,4% по сравнению с показателем за 2017 год, до 1,6 млн человек, говорится в сообщении компании. Рейсы в РФ сейчас выполняют четыре авиакомпании группы: Lufthansa, Austrian Airlines, SWISS и Brussels... читать дальше
.19 марта 2019 года 18:16
Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и назначил исполняющим обязанности главы региона Алексея Текслера, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент Путин принял отставку губернатора... читать дальше
.19 марта 2019 года 18:11
ВЭБ 19 марта завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К132 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 31,53% выпуска на сумму 6,3 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 14 марта. Ставка купона установлена в размере... читать дальше
.19 марта 2019 года 18:03
В январе 2019 года Россия увеличила импорт молочной продукции на 11% по сравнению с январем 2018 года, сообщает национальный союз производителей молока Союзмолоко. Январские объемы импорта сухого цельного молока, сливочного масла и сыров оказались рекордными по сравнению с тем... читать дальше
.19 марта 2019 года 17:55
Банк ВТБ утвердил параметры трех выпусков облигаций серий Б-1-26, Б-1-27 и Б-1-28 общим объемом 25 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Срок обращения всех выпусков - 1 год. Объем серии Б-1-26 - 5 млрд рублей, серий Б-1-27 и Б-1-28 - по 10 млрд... читать дальше
.19 марта 2019 года 17:51
По итогам 2019 года в Москве планируется завершить строительство 14 станций метро на Большой кольцевой, Некрасовской и Сокольнической линиях метро, сообщил журналистам глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев. "В этом году мы планируем построить 32,9 км линий... читать дальше
.19 марта 2019 года 17:43
Фондовые индексы США растут в ожидании старта заседания Федеральной резервной системы (ФРС), Dow Jones Industrial Average поднимается пятую сессию подряд. Федрезерв начинает двухдневное заседание во вторник, а в среду обнародует решения в отношении кредитно-денежной политики.... читать дальше
.19 марта 2019 года 17:38
СПАО "РЕСО-Гарантия" установило ставку 13-го купонов облигаций 3-й серии в размере 0,1% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 10-летние облигации 3-й серии объемом 3 млрд рублей в апреле 2013 года по открытой подписке. Бонды имеют 20 полугодовых... читать дальше
.19 марта 2019 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2204 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,3011 руб. Минимальный курс доллара США составил 64,1725 руб.,... читать дальше
.19 марта 2019 года 17:24
"Московская биржа" 19 марта зарегистрировала программу облигаций ООО "ГТЛК-1520" серии П01-БО объемом 210 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен идентификационный номер 4-00443-R-001P-02E. Срок действия программы - 20 лет с момента... читать дальше
.19 марта 2019 года 17:23
Федеральное казначейство планирует после 2021 года консолидировать на едином казначейском счете средства (ЕКС), не только связанные с федеральным бюджетом, но и с бюджетами регионов и муниципалитетов, сообщил журналистам заместитель руководителя Казначейства Станислав Прокофьев... читать дальше
.19 марта 2019 года 17:16
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Нижний Новгород) в 2018 году увеличило чистую прибыль на 3,2% до 11,722 млрд рублей по сравнению с 11,353 млрд рублей в 2017 году, говорится в аудированной отчетности компании по МСФО. Выручка выросла на 3,5% - до 94,213 млрд рублей. При... читать дальше
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