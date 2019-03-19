.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 110,6 млрд руб.
.
19 марта 2019 года 10:23
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 110,6 млрд руб.
|0
19 марта. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 марта по данным на начало операционного дня выросло до 110,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 103,4 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
19 марта 2019 года 18:50
Сбербанк России 15 апреля начнет размещение структурных облигаций серий ИОС-KR_FIX-365d-001Р-69R, ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-70R и ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-71R общим объемом 9 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации. Объем каждого из выпусков - 3 млрд... читать дальше
.19 марта 2019 года 18:49
Правительство Италии собирается ужесточить правила предоставления государственных гарантий для проблемных кредитов, в том числе для того, чтобы защитить инвесторов банковского сектора и снизить риск, что банку понадобится дополнительная защита. Согласно документу, оказавшемуся в... читать дальше
.19 марта 2019 года 18:42
Росстат планирует перейти на новую методологию расчета денежных доходов и расходов населения, кроме того приостановит ежемесячные подсчеты и перейдет на ежеквартальную оценку, заявил глава Росстата Павел Малков по итогам научно-методологического совета Статслужбы. "Несколько лет... читать дальше
.19 марта 2019 года 18:34
Минтранс РФ в рамках поручения правительства о мерах поддержки авиакомпаний предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки, включая рейсы через Москву, сообщил "Интерфаксу" представитель ведомства. В настоящее время НДС на внутренние авиаперевозки в РФ установлен в... читать дальше
.19 марта 2019 года 18:27
Европейская группа Lufthansa в 2018 году увеличила перевозки в Россию на 2,4% по сравнению с показателем за 2017 год, до 1,6 млн человек, говорится в сообщении компании. Рейсы в РФ сейчас выполняют четыре авиакомпании группы: Lufthansa, Austrian Airlines, SWISS и Brussels... читать дальше
.19 марта 2019 года 18:16
Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и назначил исполняющим обязанности главы региона Алексея Текслера, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент Путин принял отставку губернатора... читать дальше
.19 марта 2019 года 18:11
ВЭБ 19 марта завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К132 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 31,53% выпуска на сумму 6,3 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 14 марта. Ставка купона установлена в размере... читать дальше
.19 марта 2019 года 18:03
В январе 2019 года Россия увеличила импорт молочной продукции на 11% по сравнению с январем 2018 года, сообщает национальный союз производителей молока Союзмолоко. Январские объемы импорта сухого цельного молока, сливочного масла и сыров оказались рекордными по сравнению с тем... читать дальше
.19 марта 2019 года 17:55
Банк ВТБ утвердил параметры трех выпусков облигаций серий Б-1-26, Б-1-27 и Б-1-28 общим объемом 25 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Срок обращения всех выпусков - 1 год. Объем серии Б-1-26 - 5 млрд рублей, серий Б-1-27 и Б-1-28 - по 10 млрд... читать дальше
.19 марта 2019 года 17:51
По итогам 2019 года в Москве планируется завершить строительство 14 станций метро на Большой кольцевой, Некрасовской и Сокольнической линиях метро, сообщил журналистам глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев. "В этом году мы планируем построить 32,9 км линий... читать дальше
.19 марта 2019 года 17:43
Фондовые индексы США растут в ожидании старта заседания Федеральной резервной системы (ФРС), Dow Jones Industrial Average поднимается пятую сессию подряд. Федрезерв начинает двухдневное заседание во вторник, а в среду обнародует решения в отношении кредитно-денежной политики.... читать дальше
.19 марта 2019 года 17:38
СПАО "РЕСО-Гарантия" установило ставку 13-го купонов облигаций 3-й серии в размере 0,1% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 10-летние облигации 3-й серии объемом 3 млрд рублей в апреле 2013 года по открытой подписке. Бонды имеют 20 полугодовых... читать дальше
.19 марта 2019 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2204 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,3011 руб. Минимальный курс доллара США составил 64,1725 руб.,... читать дальше
.19 марта 2019 года 17:24
"Московская биржа" 19 марта зарегистрировала программу облигаций ООО "ГТЛК-1520" серии П01-БО объемом 210 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен идентификационный номер 4-00443-R-001P-02E. Срок действия программы - 20 лет с момента... читать дальше
.19 марта 2019 года 17:23
Федеральное казначейство планирует после 2021 года консолидировать на едином казначейском счете средства (ЕКС), не только связанные с федеральным бюджетом, но и с бюджетами регионов и муниципалитетов, сообщил журналистам заместитель руководителя Казначейства Станислав Прокофьев... читать дальше
.19 марта 2019 года 17:16
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Нижний Новгород) в 2018 году увеличило чистую прибыль на 3,2% до 11,722 млрд рублей по сравнению с 11,353 млрд рублей в 2017 году, говорится в аудированной отчетности компании по МСФО. Выручка выросла на 3,5% - до 94,213 млрд рублей. При... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.