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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 марта в размере 65,4201 руб., курс евро - 74,0686 руб.
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К концу года годовая инфляция в РФ замедлится до 4,3%
Минэкономразвития ожидает мартовскую инфляцию на уровне 0,3-0,4%. В годовом выражении она ускорится до 5,2-5,4%. Затем ее темпы начнут снижаться и при стабильном рубле к концу года опустятся до 4,3%
 
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Многие банки, желая привязать к себе клиентов, предлагают им не просто воспользоваться отдельными продуктами, а завести сразу пакет услуг - с более выгодными ставками, кэшбэками и бесплатными сервисами. Качественный пакет услуг может включать...
 
В России готовятся ввести сертификаты на отдых
Родители с детьми из многодетных, неполных и бедных семей смогут за счет государства отдохнуть на российских курортах, пишут "Известия". Право на отпуск им даст специальный сертификат, механизм выдачи которого сейчас прорабатывает Министерство...
 
Минпромторг ужесточает доступ к мерам поддержки экспорта
Минпромторг России предлагает ужесточить и одновременно сбалансировать между отраслями правила компенсации экспортерам части затрат на транспортировку. Теперь субсидия входит в промышленную часть нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" и с...
 
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17 марта 2019 года 09:08

ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 марта в размере 65,4201 руб., курс евро - 74,0686 руб.

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17 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 марта, составляет 65,4201 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,80 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 марта, составляет 74,0686 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,73 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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НОВОСТИ
17 марта 2019 года 17:02
Казахстан надеется на подписание с "ЛУКОЙЛом" соглашения о разработке еще одного блока на территории страны
Министерство энергетики Казахстана надеется до конца первого полугодия подписать с "ЛУКОЙЛом" соглашение о разработке еще одного блока на территории Казахстана, помимо блока "Женис", сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев "Еще один блок обсуждается....    читать дальше
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17 марта 2019 года 16:07
Генсек ОПЕК: в феврале страны ОПЕК+ улучшили выполнение сделки
Страны ОПЕК+ в феврале лучше выполнили обязательств по сокращению добычи нефти в рамках сделки, чем это было в январе, сообщил журналистам в Баку генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо. По его слова, в феврале, выполнение сделки продолжает улучшаться по сравнению с...    читать дальше
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17 марта 2019 года 14:56
Самые высокие расходы на соцзащиту в ЕС в Финляндии, самые низкие – в Ирландии
В Евросоюзе расходы на социальную защиту в 2017 году составили 18,8% ВВП, свидетельствуют данные Евростата. Этот показатель в странах ЕС-28 существенно различается.

Высоким уровнем социальных расходов отличается Финляндия, где на эти нужды тратится 24,9%. Далее следует...    читать дальше
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17 марта 2019 года 14:02
Мэй призвала британских парламентариев выйти из "тупика Brexit"
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в статье для газеты The Telegraph заявила, что британские парламентарии могут проявить патриотизм, проголосовав за сделку по Brexit, которую она согласовала с Брюсселем.

"Более трех десятков моих коллег-консерваторов изменили...    читать дальше
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17 марта 2019 года 13:31
Минэнерго Саудовской Аравии: сделка ОПЕК+ положительно повлияет на нефтяной рынок
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих оптимистично настроен на счет влияния сделки ОПЕК+ на рынок нефти. "У меня оптимистический настрой по поводу влияния сделки ОПЕК+ на рынок нефти. Мы обсуждали это с министром энергетики Азербайджана Пяарвизом Шахбазовым",-...    читать дальше
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17 марта 2019 года 12:49
С 2013 года выездной турпоток из России снизился на 21%
По подсчетам аналитиков исследовательской компании Euromonitor International, в прошлом году число туристических поездок во всем мире выросло на 5% до 1,4 млрд, сообщает "Коммерсант". Самым быстрорастущим рынком оказалась Азия. Здесь число поездок выросло на 8%. В денежном...    читать дальше
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17 марта 2019 года 11:52
Гараж первых лиц российской власти пополняется авто из линейки "Aurus"
Поставки российских автомобилей линейки "Aurus" для Гаража особого назначения (ГОН), который обслуживает первых лиц государства, продолжаются, в их числе лимузины, микроавтобусы, ожидается поступление внедорожников, рассказали "Интерфаксу" в Федеральной службе охраны России....    читать дальше
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17 марта 2019 года 10:53
Крупнейшие российские банки повышают ставки рублевых вкладов
Крупные розничные банки не теряют интереса к деньгам населения и продолжают увеличивать привлекательность рублевых вкладов. Только за период с 11 по 16 марта ставки рублевых вложений повысили три банка из топ-10 по величине портфеля вкладов физических лиц и еще несколько менее...    читать дальше
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17 марта 2019 года 09:58
Daimler планирует с 2021 года наладить массовый выпуск беспилотных автомобилей
Базирующийся в Штутгарте автомобилестроительный концерн Daimler хочет с 2021 года наладить массовое производство машин с автоматизированной системой управления, заявил руководитель отдела беспилотного вождения компании Mercedes-Benz Майкл Хафнер в интервью журналу Die...    читать дальше
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17 марта 2019 года 09:08
ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 марта в размере 65,4201 руб., курс евро - 74,0686 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 марта, составляет 65,4201 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,80 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 марта, составляет 74,0686 руб. По сравнению с...
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16 марта 2019 года 17:21
Президент Азербайджана отметил наличие хороших возможностей для расширения экономического сотрудничества между Баку и Эр-Риядом
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает наличие хороших возможностей для расширения двустороннего экономического сотрудничества с Саудовской Аравией, сообщает сайт главы государства. "На встрече с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии...    читать дальше
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16 марта 2019 года 16:15
РПЦ обеспокоена ростом тарифов на ЖКХ
В Русской православной церкви озабочены растущими ценами на жилищно-коммунальные услуги и предвидят негативные последствия этого для жителей России. "Цены на жилищно-коммунальные услуги должны быть такими, чтобы они были подъемными, в том числе для малоимущих семей", - заявил...    читать дальше
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16 марта 2019 года 15:28
Глава МИД Германии: "Никто не хочет неурегулированного Brexit"
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас негативно высказался о возможности выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения. "Никто не хочет неурегулированного Brexit", - написал Х.Маас на своей странице в Twitter. "Мы не должны терять ни одной возможности предотвратить выход...    читать дальше
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16 марта 2019 года 14:40
В феврале пассажиропоток "Внуково" вырос на 10,7%
Пассажиропоток "Внуково" в феврале 2018 г. составил 1,35 млн человек, что на 10,7% превышает результат аналогичного периода прошлого года, сообщил аэропорт.

Международные перевозки выросли на 56,9%, до 543 тыс. пассажиров. Доля зарубежного пассажиропотока "Внуково" в...    читать дальше
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16 марта 2019 года 13:45
Чемпионат мира по футболу в России стал самым прибыльным за всю историю
Чемпионат мира по футболу 2018 года стал самым прибыльным в финансовом плане для Международной федерации футбола, сообщает пресс-служба ФИФА. В докладе ФИФА отмечается, что прибыль от мирового первенства в России составила $5 млрд 357 млн. "Чемпионат мира в России стал самым...    читать дальше
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16 марта 2019 года 12:57
Трамп наложил вето на резолюцию конгресса США, предлагающую отменить режим ЧП на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп вчера наложил вето на резолюцию конгресса, предлагающую отменить режим ЧП на границе с Мексикой, который глава государства ввел в феврале, чтобы получить $8 млрд на строительство пограничной стены, передает CNN.

Это - первый случай, когда...    читать дальше
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