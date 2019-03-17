ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 марта в размере 65,4201 руб., курс евро - 74,0686 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 16 марта, составляет 74,0686 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,73 коп.

17 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 марта, составляет 65,4201 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,80 коп.

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Министерство энергетики Казахстана надеется до конца первого полугодия подписать с "ЛУКОЙЛом" соглашение о разработке еще одного блока на территории Казахстана, помимо блока "Женис", сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев "Еще один блок обсуждается.... читать дальше

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Страны ОПЕК+ в феврале лучше выполнили обязательств по сокращению добычи нефти в рамках сделки, чем это было в январе, сообщил журналистам в Баку генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо. По его слова, в феврале, выполнение сделки продолжает улучшаться по сравнению с... читать дальше

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В Евросоюзе расходы на социальную защиту в 2017 году составили 18,8% ВВП, свидетельствуют данные Евростата. Этот показатель в странах ЕС-28 существенно различается. Высоким уровнем социальных расходов отличается Финляндия, где на эти нужды тратится 24,9%. Далее следует... Высоким уровнем социальных расходов отличается Финляндия, где на эти нужды тратится 24,9%. Далее следует... читать дальше

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в статье для газеты The Telegraph заявила, что британские парламентарии могут проявить патриотизм, проголосовав за сделку по Brexit, которую она согласовала с Брюсселем. "Более трех десятков моих коллег-консерваторов изменили... "Более трех десятков моих коллег-консерваторов изменили... читать дальше

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Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих оптимистично настроен на счет влияния сделки ОПЕК+ на рынок нефти. "У меня оптимистический настрой по поводу влияния сделки ОПЕК+ на рынок нефти. Мы обсуждали это с министром энергетики Азербайджана Пяарвизом Шахбазовым",-... читать дальше

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По подсчетам аналитиков исследовательской компании Euromonitor International, в прошлом году число туристических поездок во всем мире выросло на 5% до 1,4 млрд, сообщает "Коммерсант". Самым быстрорастущим рынком оказалась Азия. Здесь число поездок выросло на 8%. В денежном... читать дальше

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Поставки российских автомобилей линейки "Aurus" для Гаража особого назначения (ГОН), который обслуживает первых лиц государства, продолжаются, в их числе лимузины, микроавтобусы, ожидается поступление внедорожников, рассказали "Интерфаксу" в Федеральной службе охраны России.... читать дальше

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Крупные розничные банки не теряют интереса к деньгам населения и продолжают увеличивать привлекательность рублевых вкладов. Только за период с 11 по 16 марта ставки рублевых вложений повысили три банка из топ-10 по величине портфеля вкладов физических лиц и еще несколько менее... читать дальше

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Базирующийся в Штутгарте автомобилестроительный концерн Daimler хочет с 2021 года наладить массовое производство машин с автоматизированной системой управления, заявил руководитель отдела беспилотного вождения компании Mercedes-Benz Майкл Хафнер в интервью журналу Die... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 марта, составляет 65,4201 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,80 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 марта, составляет 74,0686 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 марта, составляет 74,0686 руб. По сравнению с...

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает наличие хороших возможностей для расширения двустороннего экономического сотрудничества с Саудовской Аравией, сообщает сайт главы государства. "На встрече с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии... читать дальше

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В Русской православной церкви озабочены растущими ценами на жилищно-коммунальные услуги и предвидят негативные последствия этого для жителей России. "Цены на жилищно-коммунальные услуги должны быть такими, чтобы они были подъемными, в том числе для малоимущих семей", - заявил... читать дальше

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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас негативно высказался о возможности выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения. "Никто не хочет неурегулированного Brexit", - написал Х.Маас на своей странице в Twitter. "Мы не должны терять ни одной возможности предотвратить выход... читать дальше

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Пассажиропоток "Внуково" в феврале 2018 г. составил 1,35 млн человек, что на 10,7% превышает результат аналогичного периода прошлого года, сообщил аэропорт. Международные перевозки выросли на 56,9%, до 543 тыс. пассажиров. Доля зарубежного пассажиропотока "Внуково" в... Международные перевозки выросли на 56,9%, до 543 тыс. пассажиров. Доля зарубежного пассажиропотока "Внуково" в... читать дальше

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Чемпионат мира по футболу 2018 года стал самым прибыльным в финансовом плане для Международной федерации футбола, сообщает пресс-служба ФИФА. В докладе ФИФА отмечается, что прибыль от мирового первенства в России составила $5 млрд 357 млн. "Чемпионат мира в России стал самым... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп вчера наложил вето на резолюцию конгресса, предлагающую отменить режим ЧП на границе с Мексикой, который глава государства ввел в феврале, чтобы получить $8 млрд на строительство пограничной стены, передает CNN. Это - первый случай, когда... Это - первый случай, когда... читать дальше

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