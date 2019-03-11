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Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 106 млрд руб.
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11 марта 2019 года 11:13

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 106 млрд руб.

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11 марта. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 марта по данным на начало операционного дня выросло до 106 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 100,6 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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