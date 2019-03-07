Учетные цены Банка России на драгметаллы с 8 марта

7 марта. FINMARKET.RU -РФ с 8 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2728,21 (+6,83) руб./грамм; на серебро - 32,01 (+0,02) руб./грамм; на платину - 1751,79 (-7,35) руб./грамм; на палладий - 3272,41 (+75,89) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 17,4 пункта (0,698%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2476,64 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 42471,116 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 85,700 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 34 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,4707 руб. Минимальный курс евро составил 74,09 руб.,... Минимальный курс евро составил 74,09 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 216 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8261 руб. Минимальный курс юаня составил 9,8053 руб., максимальный - 9,85... Минимальный курс юаня составил 9,8053 руб., максимальный - 9,85... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1129 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,9916 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок российских акций завершил торги в минусе на фоне ухудшения настроений на мировых фондовых площадках и замедления роста нефтяных котировок. В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite подрос... В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite подрос... читать дальше

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Стоимость строительства ТЭС Панчево в Сербии составит 180 млн евро, сказал журналистам гендиректор ООО "Газпром энергохолдинг" Денис Федоров. "Газпромбанк" выделит проектное финансирование под этот проект, добавил он. "У нас SPV ("Газпром энергохолдинга" и cербской... "У нас SPV ("Газпром энергохолдинга" и cербской... читать дальше

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Доходность 10-летних гособлигаций Германии в ходе торгов опустилась до минимального уровня с октября 2016 года на итогах мартовского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). В ходе торгов доходность опускалась до 0,077%, сообщает агентство Bloomberg. Доходность... В ходе торгов доходность опускалась до 0,077%, сообщает агентство Bloomberg. Доходность... читать дальше

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Рынок подсолнечника РФ затоварен, ожидается серьезное падение цен, прогнозируют эксперты "СовЭкона". "Впереди российский рынок может ждать выраженное снижение цен на подсолнечник. Рекомендуем держателям этой сельхозкультуры задуматься о реализации урожая", - говорится в... "Впереди российский рынок может ждать выраженное снижение цен на подсолнечник. Рекомендуем держателям этой сельхозкультуры задуматься о реализации урожая", - говорится в... читать дальше

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Правительство Сербии одобрило начало строительства нового газопровода для транспортировки российского газа от Болгарии до Венгрии с апреля, сообщил журналистам министр горного дела и энергетики Республики Сербии Александр Антич. "Агентство по энергетике Сербии 5 марта приняло... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов: инвесторы оценивают статданные из США и итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). В четверг ЕЦБ по итогам мартовского заседания ожидаемо сохранил основные параметры денежно-кредитной политики, оставив... В четверг ЕЦБ по итогам мартовского заседания ожидаемо сохранил основные параметры денежно-кредитной политики, оставив... читать дальше

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Банк России 7 марта зарегистрировал два выпуска бессрочных субординированных облигаций МТС-банка серий 01СУБ и 02СУБ общим объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации. Выпускам присвоены идентификационные номера 40602268В и 40702268В... Выпускам присвоены идентификационные номера 40602268В и 40702268В... читать дальше

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Сбербанк России 7 марта завершил размещение выпуска структурных облигаций серии ИОС-USDRUB_C-S-3m-001Р-65R номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 7,39% выпуска на сумму 73,9 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Выпуск начал размещаться 4... Выпуск начал размещаться 4... читать дальше

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Новые меры, объявленные Европейским центральным банком (ЕЦБ) в четверг, усиливают стимулирующий эффект в еврозоне, заявил председатель Центробанка Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам заседания. "Сохранение неопределенности, связанной с геополитическими факторами,... читать дальше

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ВЭБ.РФ выкупил в рамках оферты 15,15% выпуска облигаций 21-й серии на 2,274 млрд рублей по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Номинальный объем выпуска - 15 млрд рублей. Номинальный объем выпуска - 15 млрд рублей. В тот же день эмитент провел вторичное размещение всего... В тот же день эмитент провел вторичное размещение всего... читать дальше

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ПАО "ТрансФин-М" 15 марта проведет вторичное размещение облигаций выпуска 001Р-02 на сумму до 500 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Индикативный диапазон цены вторичного размещения - 100,00-100,25% от номинала, что соответствует доходности... Индикативный диапазон цены вторичного размещения - 100,00-100,25% от номинала, что соответствует доходности... читать дальше

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