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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 22 февраля по 1 марта на 7069 тыс. баррелей, бензина - упали на 4227 тыс. баррелей
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06 марта 2019 года 18:32
Запасы нефти в США выросли за период с 22 февраля по 1 марта на 7069 тыс. баррелей, бензина - упали на 4227 тыс. баррелей
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6 марта. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7069 тыс. баррелей - до 452,934 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 4227 тыс. баррелей и составили 250,714 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 2393 тыс. баррелей, достигнув 135,986 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 1450 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1625 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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