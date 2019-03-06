ЦБ РФ установил курс евро с 7 марта в размере 74,4158 руб.

6 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 7 марта, составляет 74,4158 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,00 коп.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 27,81 пункта (1,128%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2494,04 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 42556,817 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 255,604 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 49 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8042 руб. Минимальный курс юаня составил 9,7915 руб., максимальный - 9,8222... Минимальный курс юаня составил 9,7915 руб., максимальный - 9,8222... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 927 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,8733 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 203 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,459 руб. Минимальный курс евро составил 74,3325 руб.,... Минимальный курс евро составил 74,3325 руб.,... читать дальше

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ООО "Мессис" 7 марта проведет размещение облигаций серии БО-01 объемом 30 млн рублей, говорится в сообщении компании. Размещение пройдет по открытой подписке на Санкт-Петербургской бирже. Биржа 31 января зарегистрировала выпуск под номером... Размещение пройдет по открытой подписке на Санкт-Петербургской бирже. Биржа 31 января зарегистрировала выпуск под номером... читать дальше

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Рынок акций РФ к вечеру в среду сохранил восходящий коррекционный импульс после 6-дневного снижения. В Азии в среду динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,6%). Китайский рынок вырос на информации о... В Азии в среду динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,6%). Китайский рынок вырос на информации о... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются в ходе торгов в среду, инвесторы оценивают данные министерства энергетики США об изменении запасов топлива в стране на прошлой неделе. Стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:41 мск... Стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:41 мск... читать дальше

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Российский союз промышленников и предпринимателей намерен добиваться очередного повышения пороговых критериев признания крупным и особо крупным размеров ущерба по налоговым преступлениям, заявил глава РСПП Александр Шохин. "Сейчас мы опять ставим вопрос - давайте мы с... "Сейчас мы опять ставим вопрос - давайте мы с... читать дальше

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Газопровод "Северный поток 2" к настоящему времени построен на 818 км по двум ниткам - "это уже ровно 1/3 общей протяженности газопровода", сообщает "Газпром". В среду в Москве председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер встретился с главой австрийской OMV Райнером... В среду в Москве председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер встретился с главой австрийской OMV Райнером...

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Объем промышленной продукции, произведенной предприятиями Грузии в 2018 году, в денежном выражении составил 11 млрд 606,5 млн лари ($4 млрд 339 млн по текущему курсу), что на 11,6% превысило показатель 2017 года, сообщает Национальная служба статистики. В четвертом... В четвертом... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7069 тыс. баррелей - до 452,934 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 4227 тыс. баррелей и составили 250,714 млн... Товарные запасы бензина сократились на 4227 тыс. баррелей и составили 250,714 млн... читать дальше

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Еврокомиссия (ЕК) в рамках подготовки к саммиту ЕС 21-22 марта в среду подвела итог проделанной работе в области миграционной политики за последние четыре года и определила меры, которые еще нужно принять из-за миграционного кризиса, сообщил член ЕК по миграции и внутренним... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп оказывает давление на американских переговорщиков по скорейшему заключению торгового соглашения с Китаем в надежде подтолкнуть ралли на фондовом рынке, все больше беспокоясь, что отсутствие сделки может потянуть акции вниз, сообщает агентство... читать дальше

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Американские фондовые индексы перешли к снижению в начале торгов в среду на слабых статданных, а также на прогнозах замедления темпов роста мировой экономики. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:55 мск снизился на 0,07% и составлял 25788,14... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:55 мск снизился на 0,07% и составлял 25788,14... читать дальше

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ЦБ РФ по-прежнему учитывает вероятность неблагоприятного развития геополитических событий, при этом новых вводных по санкциям в последнее время не появилось, сообщил директор департамента Банка России Алексей Заботкин в интервью Reuters. "То, что мы видим - в целом... "То, что мы видим - в целом... читать дальше

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